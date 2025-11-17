Heute bleibt das Haus kalt dank Wärmepumpe im Kühlbetrieb. Links die Inneneinheit der Monoblock-Wärmepumpe BLW Mono-P.1 von BRÖTJE auf einem optional verfügbaren Aufstellsockel für niedrige Deckenhöhen. Daneben die Trinkwasser-Wärmepumpe BTW S200 (B), im Garten die BLW-Außeneinheit. Bild: August Brötje GmbH, Rastede

Alle Luft-Wasser-Wärmepumpen von BRÖTJE verfügen für heiße Tage über eine Kühlfunktion oder eine Cooling-Variante. Die neue BLW Mono-P.1 kühlt das Haus selbst bei 35 °C Außentemperatur mit einer Energieeffizienzratio von 4,57. Möglich macht das ein interner Pufferspeicher.

Selbst bei 35 °C Außentemperatur kann eine Wärmepumpe das Zuhause um etwa 3 bis 4 °C herunterkühlen, am besten in Kombination mit Flächen- oder Fußbodenheizungen. Technisch basiert die Kühlung per Wärmepumpe auf einer Umkehrung des Kältekreislaufs. Die Anlage leitet das Wasser im Heizkreislauf mit einer Vorlauftemperatur von etwa 18 °C in die Fußbodenheizung, in der Regel über den Pufferspeicher. Aber: Sobald Warmwasser gebraucht wird, unterbrechen die meisten Anlagen die Kühlung der Fußböden. Wasser wird aufgeheizt, zum Beispiel für einen Duschvorgang. Danach schaltet die Anlage wieder auf Kühlbetrieb um und senkt die Wassertemperatur – ein energieintensiver Wechselbetrieb.

Viel Kühlleistung bei geringem Verbrauch

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Mono-P.1 von BRÖTJE beinhaltet ab Werk einen Trennpufferspeicher mit Heizkreispumpe. Dieser hält fast 40 l Heizungswasser bereit, um den Bedarf der Wärmepumpe abzupuffern. Beim Kühlen wandert das abgekühlte Heizungswasser über diese vergrößerte hydraulische Weiche in die Fußbodenheizung. Anders als üblich erfolgt die Trinkwassererwärmung nicht auf demselben Weg; sonst müsste diese Wassermenge jedes Mal aufgeheizt und anschließend wieder gekühlt werden. Stattdessen wird das warme Wasser für die Trinkwarmwassererwärmung abgezweigt, bevor es den Puffer erreicht. So profitieren Bewohner von einer besonders effizienten Raumkühlung und zugleich hohem Warmwasserkomfort. Bei einer Außentemperatur von 35 °C und einer Vorlauftemperatur von 18 °C erreicht die BLW Mono-P.1 eine exzellente EER (Energy Efficiency Ratio) von 4,57. Sie erzeugt also 4,57 kW Kälteleistung aus nur 1 kW Strom.

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe BLW Mono-P.1 von BRÖTJE kühlt die Wohnung im Sommer besonders effizient – dank Trennpufferspeicher in der Inneneinheit. Bilder: August Brötje GmbH, Rastede

Im Vergleich zu herkömmlichen Klimaanlagen verursachen Luft-Wasser-Wärmepumpen weder Zugluft noch trockenes Raumklima. Sie arbeiten leise und sind ohne Kälteschein installierbar. Durch die Nutzung der Fußbodenheizung sind sie im Haus nahezu unsichtbar. Zudem können sie die bestehende Heizungsinfrastruktur nutzen, was Installation und Wartung vereinfacht. Bei BRÖTJE Wärmepumpen mit IWR-Regelung wird der Kühlbetrieb automatisch aktiviert, abhängig von der Außentemperatur. Eine manuelle Aktivierung ist ebenfalls möglich.