Stimmung in der SHK-Branche insgesamt deutlich besser als in der allgemeinen gewerblichen Wirtschaft

Das SHK-Geschäftsklima liegt im 2. Quartal 2022 mit +42 deutlich im positiven Bereich. Damit setzt sich der Positivtrend der vergangenen Quartale fort. Im Zeitverlauf zeigt sich eine leichte Eintrübung im Vergleich zum Vorquartal. Diese Entwicklung beruht auf etwas verhalteneren Erwartungen seitens des Großhandels und des Fachhandwerks an das kommende Quartal.

Das SHK-Geschäftsklima liegt deutlich über dem ifo Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft. Die Stimmung im Wirtschaftsbereich Haus- und Gebäudetechnik ist nach wie vor positiv. Wohingegen das Geschäftsklima der gewerblichen Wirtschaft erneut im negativen Bereich liegt. Die positive Entwicklung der SHK-Branche grenzt sich damit dauerhaft von der sich eingetrübten gewerblichen Wirtschaft ab und die Branche hält den nach wie vor bestehenden Lieferengpässen und den sich aus dem Ukrainekrieg ergebenen Herausforderungen Stand.

Die Geschäftslage wird im 2. Quartal 2022 von den Unternehmen erneut als sehr positiv bewertet und schließt an die gute Entwicklung der Vorquartale an. Die Erwartungen an das kommende 3. Quartal 2022 fallen ebenfalls positiv aus.

Die einzelnen Produktbereiche entwickeln sich momentan sehr unterschiedlich. Der Bereich Lüftung/Klima zeigt mit einem Geschäftsklima von +81 eine extrem gute konjunkturelle Entwicklung. Die Stimmung im Bereich Heizung ist mit +56 im Vergleich zum Vorquartal leicht gesunken. Im Bereich Sanitär sinkt das Geschäftsklima spürbar auf einen Wert von +21.

Hinsichtlich der Vertriebsstufen zeigen sich ebenfalls leichte Unterschiede. Die Einschätzung der installierenden Unternehmen liegt auf gleichem Niveau wie bei den Großhändlern. Die Industrieunternehmen bewerten die konjunkturelle Lage etwas besser als die nachgelagerten Bereiche.

Zum SHK-Konjunkturbarometer

Das SHK-Konjunkturbarometer bildet die konjunkturelle Entwicklung der Unternehmen im Wirtschaftsbereich Haus- und Gebäudetechnik ab. Im Auftrag von VdZ und VDS erstellt B+L quartalsweise Berichte zum SHK-Konjunkturbarometer. Die Datengrundlage setzt sich aus B+L Primärerhebungen sowie aus Primärdaten des Konjunkturpanels des ZVSHK zusammen. Zusätzlich fließen ausgewählte Indikatoren zur Bauwirtschaft und zur allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung in den Bericht ein.

Alle relevanten Informationen zu zurückliegenden SHK-Konjunkturbarometern finden Sie unter www.vdzev.de/branche/konjunkturbarometer.