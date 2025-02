Daikin erweitert sein energieeffizientes Komplettsystem „Multi+“ und bietet mit einem einzigen Außengerät eine kompakte Lösung, die sowohl die Klimatisierung als auch die Heizung und Warmwasserbereitung übernimmt. Ein Außengerät kann dabei bis zu vier Innengeräte sowie einen Warmwasserspeicher versorgen. Die innovative Luft-Luft-Wärmepumpe Multi+ eignet sich für größere Haushalte ebenso wie für kleinere gewerbliche Anwendungen. Dank neuer Außengeräte, größerer Warmwasserspeicher und optimierter Anschlussmöglichkeiten bietet Multi+ jetzt noch mehr Flexibilität und Komfort. Das System ist für Objekte mit bis zu vier Innenräumen mit einer Gesamtfläche von bis zu 150 m2 ausgelegt. Die einfache Installation der Multi+ macht das System zudem ideal für die Nachrüstung in Bestandsbauten.

Die Multi+ im Überblick

Ein Außengerät für bis zu vier Innengeräte

Das Außengerät der Daikin Luft-Luft-Wärmepumpe Multi+ ist nun in drei Leistungsgrößen erhältlich (5,2 kW bis 10 kW nominale Heizleistung). Dieses versorgt bis zu vier Innengeräte, die – je nach Bedarf und ästhetischen Vorlieben – flexibel kombiniert werden können, ähnlich wie bei einem Multi-Split-System. Zur Auswahl stehen Wand-, Truhen- und Deckeneinbaugeräte, die sich nahtlos in verschiedene Raumkonzepte integrieren lassen. Durch die Innengeräte sind keine konventionellen Heizkörper erforderlich, was den nachträglichen Einbau in bestehende Wohn- und Gewerbegebäude erleichtert.

Warmwasserspeicher in vier verschiedenen Größen

Für die Warmwasserversorgung stehen vier Speichergrößen mit einem Fassungsvermögen von 90, 120, 180 und 230 Litern zur Verfügung, sodass je nach Objektgröße und Bedarf eine passende Lösung gewählt werden kann. Die größeren Wasserspeicher eignen sich besonders für Haushalte mit bis zu fünf Bewohnern1, in denen mehrere Personen gleichzeitig Warmwasser nutzen. Die kleineren Modelle (90 und 120 Liter) sind wandhängende Geräte, bei denen die Anschlüsse an der Unterseite angebracht sind und so eine unkomplizierte Installation ermöglichen. Die größeren, bodenstehenden Speicher (180 und 230 Liter) haben die Anschlüsse an der Oberseite, was Montage und Wartung erleichtert. Damit bietet die Daikin Multi+ verschiedene Optionen für unterschiedliche räumliche und technische Anforderungen.

Automatische und flexible Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung der Multi+ schaltet sich immer dann automatisch ein, wenn kein Warmwasser entnommen wird und die Klimaanlage nicht in Betrieb ist. Wird die Funktion Heizen genutzt, kann die Warmwasserbereitung gleichzeitig erfolgen. Über die integrierte MMI-Steuerung können auch individuelle Betriebszeiten für die Warmwasserbereitung, z.B. während der Nacht oder bei Abwesenheit der Bewohner, mittels Timerfunktion und Prioritätseinstellungen festgelegt werden. Ein serienmäßig integriertes Elektroheizelement sorgt zudem für eine zuverlässige und flexible Warmwasserbereitung im Sommer, wenn die Klimaanlage in Betrieb ist und für angenehme Raumtemperaturen sorgt.

Einfache Wartung, Steuerung und Kombination mit Photovoltaikanlage

Die Multi+ wird ab sofort auch von der Daikin Cloud unterstützt – einem Fernüberwachungssystem, das Wartungs- und Serviceprozesse effizienter gestaltet. Die Daikin Cloud ermöglicht es Fachhandwerkern, Geräteparameter aus der Ferne zu überwachen und anzupassen. Dadurch können potenzielle Probleme frühzeitig erkannt und schneller behoben werden, was den Serviceprozess optimiert und gleichzeitig Zeit und Kosten spart.

Das intuitive Volltextdisplay des Warmwasserspeichers ermöglicht eine einfache, bequeme Anpassung aller Einstellungen wie Timer-Programmierung und Wassertemperatur. Zudem kann der Endverbraucher alle Funktionen der Multi+ über die Daikin Onecta App oder einen Sprachassistenten (z.B. Amazon Alexa oder Google Assistant) bequem von unterwegs oder vor Ort überwachen und steuern.

In Kombination mit dem Daikin Home Hub lässt sich außerdem eine Eigenverbrauchssteuerung mit Photovoltaikanlagen (PV) realisieren. So kann der selbst erzeugte Strom effizient genutzt werden, um Warmwasser zu bereiten und Räume zu beheizen oder zu kühlen.

Flexible Einsatzmöglichkeiten

Die Daikin Multi+ überzeugt durch ihre Flexibilität und einfache Integration. Sie eignet sich nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für den Einsatz in öffentlichen und gewerblichen Bereichen sowie in Freizeit- und Sporteinrichtungen. Dank ihrer kompakten und platzsparenden Bauweise ist die Daikin Multi+ eine ideale und kostengünstige Lösung für unterschiedliche Herausforderungen.

