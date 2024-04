In der Welt der Architektur und Innenarchitektur ist das Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Ästhetik entscheidend. Wenn es darum geht, ein angenehmes Klima in Gebäuden zu gewährleisten, bieten die Klimageräte ohne Außeneinheit von Tekno Point eine hochmoderne Lösung, die beide Anforderungen erfüllt.

Die "unsichtbaren" Klimageräte bieten nicht nur eine vergleichbare Leistung mit den herkömmlichen Wandsystemen, sondern verfügen auch über eine Reihe von Vorteilen, die für die Herausforderungen der modernen Architektur besonders geeignet sind.

Wie funktionieren die Klimageräte und Wärmepumpen ohne Außeneinheit genau?

Welche Vorteile bieten sie gegenüber herkömmlichen Lösungen?

Einer der Hauptvorteile dieser Klimageräte ist, daß sie keine ästhetischen Auswirkungen haben. Sie lassen sich unauffällig in den Raum integrieren und ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Gestaltung von Möbeln und Innenräumen. Dies macht sie ideal für Projekte, die eine strenge Einhaltung der architektonischen und städtebaulichen Vorschriften erfordern, sowohl in historischen als auch in neuen Gebäuden.

Diese Klimageräte eignen sich besonders für eine breite Auswahl von Anwendungen, von Privatwohnungen bis zu Geschäftsräumen, von Büros bis zu Geschäften, für Gebäude mit jeglichen gesetzlichen Auflagen und vieles mehr.

Aber die Vorteile beschränken sich nicht nur auf die Ästhetik. Geräuscharmut ist eine der Stärken der Tekno Point-Produkte, deren Schalldämmung sie für das menschliche Ohr fast unhörbar macht. Die fortschrittliche Technologie sorgt für hohe Leistung und eine gleichmäßige Verteilung der klimatisierten Luft. Darüber hinaus ermöglichen sie eine unabhängige Temperaturregulierung in den verschiedenen Räumen und schaffen so eine komfortable und gesunde Umgebung für alle Nutzer des Gebäudes.

Welche Produkte gehören zur Linie 'die Unsichtbaren' von Tekno Point?

Klimageräte Wasser/Luft

IDRA - Die Klimageräte der IDRA-Linie sind wassergekühlte Klimageräte ohne Außeneinheit, die eine hohe Leistung und einen niedrigen Energieverbrauch ohne ästhetische Beeinträchtigung garantieren. Sie werden an das Wassersystem angeschlossen und sind sehr leise. Weder Kondensatoreinheit noch Gitter sind von außen sichtbar; IDRA next kann problemlos in kleinen Innenräumen installiert werden, z. B. in einem Schrank, unter dem Waschbecken, im Bad oder in begrenzten Technikräumen, was eine größere Gestaltungsfreiheit garantiert.

CAIO - ist ein wassergekühltes kanalisiertes Monoblock. Es bietet eine hervorragende Klimatisierungsleistung im Sommer und eine hohe Effizienz der Wärmepumpe, die in die Energieklasse A++/A+ fällt. Es bietet auch eine hohe Leistung im Bereich der Prävalenz, die es dem Planer ermöglicht, längere und vielseitigere Kanäle zu verwenden.

Klimageräte Luft/Luft

- ELFO - ist ein Klimagerät ohne Außeneinheit in Wärmepumpenbetrieb, ideal zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten. Es eignet sich besonders für Installationen, bei denen ein Außengerät nicht zulässig ist, wie z. B. in historischen Zentren und denkmalgeschützten Gebäuden. ELFO ist kompakt, leise und effizient, lässt sich unauffällig im Gebäude installieren und kann mit Wand-, Kanal-, Konsolen- oder Kassetten-Innengeräten kombiniert werden.

Hydronik-System - Wärmepumpen

- ATHENA - C die einzigartige Luft/Wasser-Wärmepumpe ohne Außeneinheit, entwickelt als umweltfreundliche Lösung zur Reduzierung des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen.

Einige Vorteile von ATHENA - C sind:

Respekt von der architektonischen Ausstattung;

Sehr leise und kompakt im Inneren des Hauses;

Hohe Energieeinsparung;

Einfach und vielseitig zu installieren;

Möglichkeit der Integration in das brandneue Gebäudeautomationssystem ERA von Tekno Point.

Alle unsere Produkte sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und können mit unterschiedlichen Innengeräten kombiniert werden.

