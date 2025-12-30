Die BioFire 2000 Taurus ist speziell für den langanhaltend zuverlässigen Betrieb in Industrieumgebungen konzipiert und deckt einen Leistungsbereich bis 2 Megawatt ab. Die intelligente CVP-Leistungs- und Verbrennungsregelung erfasst laufend den Wärmebedarf und passt den Brennstoffzufuhr sowie die Luftmengen automatisch an. Das Ergebnis: Optimale Verbrennung über den gesamten Leistungsbereich bei minimalem Stromverbrauch.

Die HERZ BioFire 2000 Taurus ist als Industrieausführung der Hackgut-Pelletkessel ausgelegt und steht für langhaltend zuverlässigen Betrieb. Die Brennkammer mit Schubrostfeuerung ist komplett schamottiert, stöchiometrisch optimiert und verfügt über Primär- und Sekundärluftzonen. Ein hydraulisch bewegter Schubrost ermöglicht die Verbrennung von nassem und aschehaltigem Material, während die vollautomatische Entaschung über einen Ascheschieber erfolgt.

Ein zentrales Element ist die Rauchgasrezirkulation, die Emissionen und Schlacke minimiert. Gleichzeitig wird die Verbrennungsluft automatisch angepasst und zusätzliche Wärme zurück in den Wärmetauscher geleitet. Besonders bei Brennstoffen mit hohem Heizwert, niedrigem Ascheschmelzpunkt oder hohem Stickstoffgehalt sorgt diese Technik für konstante Energieausbeute bei minimaler Umweltbelastung.

Automatische Rohrreinigung: Längere Laufzeiten, weniger Aufwand

Die Druckluftabreinigung der Kesselrohre erfolgt vollautomatisch. Das reduziert den Reinigungsaufwand deutlich und ermöglicht längere Laufzeiten, selbst bei niedrigen Abgastemperaturen. Fernwärmeanbieter profitieren dadurch von höherer Verfügbarkeit und hohem Kesselwirkungsgrad.

Intelligente Regelung: Effizienz in Echtzeit

Die CVP-Leistungs- und Verbrennungsregelung ermittelt kontinuierlich den aktuellen Wärmebedarf und steuert sowohl Materialzufuhr als auch Luftmengen stufenlos. Unterstützt wird sie durch dynamische, lambdagesteuerte Sekundärluft, automatische Unterdruckkompensation und drehzahlgeregelte Ventilatoren.