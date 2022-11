Weiße Thermostatköpfe sind unbestritten gang und gäbe am Markt. Doch es gibt Situationen, wo der weiße Thermostatkopf nicht ideal mit der Raumausstattung harmoniert, wie beispielsweise in Almhütten, Skihütten, der Bauernstube oder dem Dorfgasthaus. HERZ hat das perfekte Produkt hierfür - HERZ MINI DE LUXE Thermostatkopf in Vintage Optik.

Der neue Design Thermostatkopf HERZ MINI DE LUXE mit seinem Endschliff in Holzoptik und in der bewährten HERZ TS-98-V und HERZ TS-90 Thermostatventil Technologie passt sich ideal an die Ausstattung des Raumes an und besticht weiterhin mit der gewohnten HERZ Qualität. Der sowohl für Neubau als auch für Renovierungen konzipierte Thermostatkopf bietet sich natürlich auch für alle anderen stilentsprechenden Anwendungszwecke an, die förmlich nach einem HERZ MINI DE LUXE Vintage schreien.

HERZ Thermostatkopf MINI DE LUXE Vintage (S 9200 35) angeschlossen an HERZ TS-90 Thermostatventil DE LUXE Vintage in Eckform (S 7724 91). Optimaldazu natürlich das passende Rücklaufventil im Vintage-Stil (S 3724 01) für eine makellose Gesamteinrichtung.