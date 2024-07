Grenzen überschreiten und Sicherheit schaffen, wo Wasser fließt

Die Experten-Seminar-Reihe von KESSEL und SYR



Das sichere Zuhause ist ein zentrales Bedürfnis aller Menschen. In der Haustechnik werden bei der Planung und Ausführung der Trink- und Abwassernetze klare Grenzen gezogen. Diese klare Trennung verschwimmt allerdings, wenn Lösungen versagen oder Bedingungen herrschen, die vom Regelbetrieb abweichen.



Was passiert, wenn Starkregenereignisse die Kanalisation überfordern und das Abwassernetz unter Druck gerät? Wie verhält sich smarte Haustechnik im Rückstaufall?



Wie kann man Wasserschäden und ungewollte Wasserverbräuche in Gebäuden vermeiden? Intelligente Überwachungssysteme und Schutzorgane sind anwendbare smarte- und innovative Module der heutigen Versorgungstechnik.



Das Experten Seminar „Sicheres Zuhause“ von SYR und KESSEL richtet sich an alle am Bau Beteiligten und zeigt Ihnen, praxisorientiert und direkt an den Lösungen, die wichtigsten Zusammenhänge rund um die sichere Wasser Ver- und Entsorgung.



Lassen Sie sich von erfahrenen Profis auf die häufigsten Fehler aufmerksam machen und lernen sie, wie man in der Praxis dauerhaft und sicher ausführt. Lernen Sie die Funktion der Produkte kennen und erfahren Sie wie man sicher plant, anwendet und betreibt. Bringen Sie Ihre individuelle Fragestellung mit in das Seminar und profitieren Sie so von der Erfahrung zweier führender Marken.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

09:00 Uhr

Eintreffen

come together

Ihre Wünsche und Erwartungen

09:15 Uhr

Gemeinsamer Einstieg:



Was alles schieflaufen kann!

Die häufigsten Fehler in der Praxis

Schadensfälle und die Wirkung

Wie es richtig geht - die wichtigsten Regeln

Leckageschutzsysteme nach DIN 3553

Rückstausicherungen nach DIN 1986-100

10:15 Uhr

Kommunikationspause

10:30 Uhr

Praxis SYR

Wie smarte Haustechnik funktioniert

SYR Connect Leckageschutz mit Internetgestützer Schwarm-Intelligenz (ISI)

Kombination mit Filtertechnik, Wasser- und Heizungswasserbehandlung und Hygienespülarmaturen

Armaturenkombinationen an der Übergabestelle Wasserzähler und Leitungsabschnitte installieren

Wasserschäden & ungewollte Wasserverbräuche im Gebäude vermeiden. Lösungen und Funktion Auswahl und Konfiguration Einbau und Anschluss Betrieb und Services



11:30 Uhr

Praxis KESSEL

Wie man sicher vor Rückstau schützt

Moderne Rückstauverschlüsse

Hebeanlagen und Pumpstationen

Die neuen, innovativen Hybrid-Hebeanlagen Lösungen und Funktion Auswahl und Konfiguration



Einbau und Anschluss

Betrieb und Services

12:30 Uhr

Gemeinsames Mittagessen

13:15 Uhr

Werksrundgang „von der Idee bis zum fertigen Produkt“

(bei SYR, am 03.09. und bei KESSEL, am 07.05.)

14:30 Uhr

Gemeinsamer Ausstieg:

Wechselwirkungen

Wo die Lösungen von SYR und KESSEL zusammenkommen

offene Fragen/ Verabschiedung

15:30 Uhr

Ende

Jetzt anmelden

SYR TechCenter Korschenbroich

03.09.2024 Sicherheit schaffen, wo Wasser fließt - Korschenbroich

Anmeldefrist: 24. Aug 2024, 00:00 Freie Plätze: 30

Veranstaltungszeitraum: 03. Sep 2024, 09:00 - 15:30

Verfügbarkeit: 01. Jan 2024, 00:00 - 03. Sep 2024, 16:00