Die NORDWEST Handel AG aus Dortmund und die Rhenus Gruppe mit Sitz in Holzwickede haben ihre langjährige Partnerschaft offiziell verlängert. Mit der Vertragsunterzeichnung im November 2025 haben sie den Grundstein für ein neues Kapitel gelegt: den Betrieb des hochmodernen NORDWEST-Logistikzentrums im hessischen Alsfeld. Damit wird eine Erfolgsgeschichte fortgeführt, die vor rund 20 Jahren im noch aktuellen Zentrallager in Gießen begann. Das Verbundunternehmen beliefert aus dem Logistikzentrum seine Fachhandelspartner aus den Bereichen Bau, Handwerk, Industrie und Haustechnik sowie deren Kunden deutschland- und europaweit.

Das neue Logistikzentrum in Alsfeld ist mehr als nur ein Lager: es ist ein Prestigeprojekt und Symbol für Innovation, Effizienz sowie Zukunftsfähigkeit – sowohl für NORDWEST also auch für die Region. Das neue NORDWEST-Zentrallager wird ab diesem Jahr in den Betrieb gehen und vereint eine moderne Arbeitswelt mit einer leistungsstarken Intralogistik und entspricht höchsten Standards in punkto Nachhaltigkeit. Auf einer Grundstücksfläche von 135.000 Quadratmetern entstehen gemeinsam mit dem Investor ROTHENBERGER Real Estates sieben Logistikhallen:

68.000 m² Hallengesamtfläche

50.000 Palettenstellplätze inkl. Gefahrstoffhandling

170.000 Stellplätze im automatischen Kleinteilelager

210 Shuttle-Fahrzeuge und modernste Liftsysteme

14 manuelle Packplätze mit Kartonaufrichter

Automatisierte Verpackungsmaschine CVP Everest

50 Lkw-Rampen

11.000 Versandkartons und 1.000 Paletten pro Tag in der ersten Ausbaustufe

Arbeitsplätze der Zukunft – Startschuss für die Personalsuche

Mit dem geplanten Start der manuellen Abfertigung im neuen NORDWEST-Zentrallager im April 2026 beginnt schon heute die entscheidende Phase: Rhenus wird als Logistikdienstleister vor Ort rund 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Standort Alsfeld einstellen. Derzeit laufen Bewerbertage für Rhenus in Alsfeld. Gesucht werden motivierte Mitarbeitende, die von Anfang an dabei sein und etwas Neues aufbauen wollen, aktuell vor allem Fachlageristen und Fachkräfte für Lagerlogistik sowie auch Quereinsteiger. Alle offenen Stellen unter: rhen.us/alsfeld

„Wir werden unseren Servicegrad nochmals steigern mit verlängerten Auftragsannahmezeiten, Tracking und Tracing nach modernsten Standards und zusätzlichen logistischen Serviceleistungen. Bei der Gestaltung der Arbeitsplätze haben wir besonderen Wert auf Ergonomie gelegt, um die körperliche Belastung zu reduzieren“, sagt Bastian Wolfgarten, Geschäftsbereichsleiter Logistik bei NORDWEST. „Automatisierung, modernste Technologien, smarte Logistik und innovative Systeme machen die Arbeiten vor Ort einfacher, effizienter und spannender.“ Beschäftigte am Standort Alsfeld profitieren je nach Tätigkeitsbereich zudem von vielen Benefits wie Mitarbeiterrabatte, flache Hierarchien, geregelte Arbeitszeiten, schnelle Entscheidungsprozesse, persönlicher Betreuung, fairen Konditionen, echten Perspektiven, Open-Space-Büro, individuellen Wachstumsmöglichkeiten, leistungsbezogenem Bonus und einer großartigen Teamkultur.

Gemeinsam Zukunft gestalten

Mitten in Hessen, an der A5 zwischen Frankfurt und Kassel, entsteht ein Arbeitsplatz, der Innovation, Gemeinschaft und Lebensqualität vereint. Das neue NORDWEST-Logistikzentrum steht für modernste Intralogistik und attraktive Arbeitsplätze – eine Arbeitswelt, die digital, nachhaltig und menschlich ist. „Der Schritt nach Alsfeld ist für uns vor allem Ausdruck einer gewachsenen und langjährigen Partnerschaft, die sich bereits am Standort Gießen als erfolgreich erwiesen hat“, betont Loris Schmitt, Niederlassungsleiter der Rhenus Gruppe. „Am neuen Standort bietet sich uns die Möglichkeit, bewährte Prozesse mit neuen Impulsen zu verbinden. Ziel ist es, ein Aushängeschild für die Region zu werden und nachhaltig etwas aufzubauen. Wir freuen uns auf den bevorstehenden Start.“