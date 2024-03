Einen Themenschwerpunkt auf dem Messestand von Caleffi - Hersteller von Heizungs- und Sanitärarmaturen - auf der SHK+E in Essen sind vier, speziell für Wärmepumpenanlagen entwickelte Komponenten.

Frostschutzventile der Serie108

Ab 3 °C Außentemperatur besteht bei Wärmepumpen Vereisungsgefahr, besonders in Anlagen, die nicht kontinuierlich in Betrieb sind. Bei Anlagen, in denen die Frostfreiheit nicht gewährleistet werden kann, ist eine mechanische Entleerungsmöglichkeit vorzusehen. Mit den mechanischen Frostschutz-Ventilen der Serie 108 muss dem Heizsystem kein Frostschutzmittel beigemengt werden. Trotzdem ist die Anlage auch bei Stromausfall frostgeschützt. Das Frostschutzventil öffnet zum Entleeren des Systems, sobald die Temperatur des Mediums eine Durchschnittstemperatur von 3 °C erreicht. Daneben gibt es eine Version mit Umgebungsluftfühler.

Die iStop Frostschutzventile der Serie 108 für den Heizkreislauf von Wärmepumpenanlagen, hier in der Version mit Umgebungsluftfühler. Bildquelle: Caleffi

Schmutzfänger/Schlammabscheider Caleffi XF

Er ist speziell für die hohe Volumenströme in Wärmepumpenanlagen ausgelegt und schützt ihre Komponenten und Bauteile vor der verschleißenden Wirkung der im Wärmeträgermedium enthaltenen Verunreinigungen. Über einen internen Mechanismus reinigen Bürsten das Filtergewebe ohne Demontage. Die Reinigungswirkung der Armatur basiert auf drei Stufen: doppelte Filterwirkung dank zwei radial angeordneter Trenngewebe, ein zentraler Magnet und ein Schmutzfänger im Auslass.

Caleffi XF: Dreifach-Reinigungs-Lösung für "gesunde" Wärmepumpenkreisläufe Bildquelle: Caleffi

1. Premiere: Pufferspeicher/Hydraulische Weiche der Serie 5485

Pufferspeicher in Wärmepumpensystemen dienen dazu, überschüssige Wärme zu speichern und bei Bedarf an das Heizungssystem abzugeben. Mit dem Pufferspeicher/Hydraulische Weiche der Serie 5485 stellt der Hersteller auf der SHK+E seine Lösung dem Fachpublikum vor. Die neue Serie übernimmt in Wärmepumpenanlagen die Funktion der hydraulischen Weiche und der Heizkreisverteilung der Heizkreise. Es gibt sie in einer Version mit 15-30 Liter Fassungsvermögen (1“ F-Anschlüsse) und mit 50 Liter (Anschluss 1 1/4“ IG).

Der Korpus aus hochwertigem Edelstahl ist komplett isoliert.

Der Pufferspeicher/Hydraulische Weiche der Serie 5485 übernimmt in Wärmepumpenanlagen die Funktion der hydraulischen Weiche und der Heizkreisverteilung der Heizkreise. Bildquelle: Caleffi

2. Premiere: Hocheffizienzentlüfter Caleffi HED

Er wurde speziell für Wärmepumpenanlagen entwickelt und ist in der Lage, im hohen Maße der in der Wärmeträgerflüssigkeit enthaltenen Luft im ersten Durchfluss abzuführen. Mit entlüftetem Anlagenwasser funktionieren die Wärmepumpensysteme unter optimalen Bedingungen und damit ohne Geräuschentwicklung, Korrosionsbildung, lokale Überhitzungen und mechanischen Probleme.

Caleffi HED auf einen Blick

Mit Gehäuse aus Technopolymer.

Für horizontal und vertikal verlegte Rohrleitungen sowie in Winkelform.

Mit hygroskopischer Sicherheitskappe.

Technische Daten

Maximaler Arbeitsdruck: 3 bar

Mittlerer Temperaturbereich: 0–90 °C

Mittel: Wasser

Material: Technopolymer