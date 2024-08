Der Chiemsee, mit 84 Quadratkilometern größter See Bayerns, ist weit über die Grenzen des Bundeslandes hinaus bekannt. Vor allem im Sommer besuchen etliche Tagestouristen die große Herreninsel mit ihrem beeindruckenden Schloss Herrenchiemsee und die kleinere Fraueninsel mit Benediktinerkloster. Ruhig wird es, wenn am späten Nachmittag das letzte Schiff die Inseln wieder verlässt – dann sind die rund 300 Bewohner der Gemeinde Chiemsee, bis auf einige Übernachtungsgäste, unter sich.

Auf der Fraueninsel können Gäste inmitten idyllischer Umgebung in einer der vier Ferienwohnungen von Familie Groh entspannen. Buderus hat einen Teil dazu beigetragen, dass sie es dort möglichst komfortabel und zugleich ruhig haben: Ein Heizsystem mit Wärmepumpe und Solarthermie versorgt das Gebäude mit den vier Wohnungen unauffällig und vor allem klimaschonend mit Wärme für Warmwasser und Heizung.

Auf der Fraueninsel können Gäste im Ferienhaus von Familie Groh in einer von vier Wohnungen entspannen. Bilder: Buderus

Natürlich nachhaltig

Die Fraueninsel ist Teil eines Vogelschutzgebietes, der Chiemsee bietet Lebensraum für mehr als 300 Vogelarten. Die Inhaber des Gebäudes haben deshalb bei der Sanierung des früheren Zweifamilienhauses großen Wert auf eine möglichst nachhaltige Heizsystemlösung gelegt. „Der Umweltaspekt war uns wichtig und wir haben auf der Fraueninsel sehr viele Sonnentage im Jahr. Darauf wollten wir aufsetzen“, sagt Silke Groh, Eigentümerin des Ferienhauses. Basierend auf den Wünschen haben der ausführende SHK-Fachbetrieb Weinzierl GmbH und Buderus einen Plan entwickelt, um die Vorgaben umzusetzen. Die Weinzierl GmbH aus Bernau am Chiemsee ist seit 25 Jahren im Bereich der Haustechnik tätig und beschäftigt rund 20 Mitarbeiter. In die Konzeption sind weitere Anforderungen eingeflossen, wie Maximilian Weinzierl, Ingenieur für Versorgungstechnik, berichtet: „Wir haben überlegt: Wie kommen wir weg vom fossilen Brennstoff, der hier bislang eingesetzt wurde? Wie können wir mit einer vernünftigen Anlagenlösung rund um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe die Vorlauftemperaturen von mindestens 60 °C erreichen, die wir für eine hygienische Warmwasserbereitung im Vermietungssektor brauchen?“ Ebenfalls ein Aspekt: „Auch über Schallemissionen haben wir uns ausgetauscht, weil die Fraueninsel ein Erholungsgebiet ist“, sagt Weinzierl. Dementsprechend wünschen sich Übernachtungsgäste Ruhe und Entspannung – auf dem privaten Seegrundstück mit Bademöglichkeit und einer Sauna im Bootshaus sollen die Nutzer der Ferienwohnungen ungestört bleiben.

Gefragt war somit eine möglichst leise Wärmepumpen-Außeneinheit – die Wahl fiel auf die außenstehende Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW286 A mit 17 kW Leistung. Ihre Aufstellfläche beträgt nur 0,8 Quadratmeter. Zudem reduziert ihre Bauweise die Betriebsgeräusche – und durch den schalloptimierten Betrieb erreicht die Wärmepumpe nachts einen Schalldruckpegel von nur 35 db(A) in einer Entfernung von 5,7 Metern. Damit ist die Wärmepumpe dann besonders leise, wenn es auf Ruhe ankommt. „Es ist eine Wohlfühlatmosphäre“, freut sich Silke Groh. „Man hat in Haus und Garten keine Geräuschkulisse, die einen stresst, sondern einfach nur Natur.“

Effiziente Heiztechnik auf kompaktem Raum: die Außeneinheit der Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW286 A von Buderus. Bilder: Buderus

Hohe Vorlauftemperaturen? Kein Problem!

Auch in Sachen Effizienz läuft es optimal: Bei 35 °C erreicht die Logatherm WLW286 A die Energieeffizienzklasse A++, bei 55 °C die Klasse A+. Sie passt sich mit ihrer Zweistufen-Technologie jederzeit an den Wärmebedarf im Gebäude an, das trägt zur sparsamen Betriebsweise bei. Vor allem schafft die Logatherm WLW286 A eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C – und erfüllte so die Vorgaben, um bei Familie Groh installiert werden zu können. Doch die Wärmepumpe ist kein Einzelspieler, sondern ein Teamplayer, wie Sebastian Meierhofer erklärt, Außendienstmitarbeiter bei Buderus, Region Traunstein: „Die Luft-Wasser-Wärmepumpe wird von fünf Solarkollektoren ergänzt, im System stellen wir zuverlässig Vorlauftemperaturen von über 60 °C sicher. Weitere Komponente ist eine Frischwasserstation, die das Trinkwasser hygienisch im Durchlaufprinzip aufbereitet. Wir versorgen über diese zentrale Lösung alle vier Wohnungen.“

Die Buderus Solarthemiekollektoren Logasol SKT1.0 nutzen die Kraft der Sonne zur Warmwasserbereitung. Die Flachkollektoren sind auf dem Bootshaus installiert und liefern mit ihrer Brutto-Kollektorfläche von 2,55 Quadratmeter pro Modul und dank hochselektiver Beschichtung des Aluminium-Vollflächenabsorbers einen hohen Solarenergieertrag – genau das Richtige für den sonnenverwöhnten Standort. Die Frischwasserstation Logalux FS40/3 garantiert, dass die Feriengäste immer heiß duschen oder baden können. Mit dem edelstahlgelöteten Edelstahl-Plattenwärmetauscher deckt sie den Trinkwasserbedarf zuverlässig und vor allem hygienisch einwandfrei. Vervollständigt wird das Heizsystem des kernsanierten Mehrfamilienhauses von einem Elektro-Heizgerät Logamax E156, das Spitzenlasten abdeckt, sowie von zwei Speichern. Ein Pufferspeicher Logalux PNR750 mit rund 750 Liter Fassungsvermögen nimmt die von der Logatherm WLW286 A und den Solarkollektoren bereitgestellte Wärme auf. Zudem versorgt er die Frischwasserstation mit dem vorerwärmten Heizungswasser. Die Logalux FS40/3 nutzt dieses, um über den integrierten Plattenwärmetauscher das Trinkwasser zu erhitzen. Außerdem wurde ein Pufferspeicher Logalux PW500 mit 500 Liter Nutzinhalt installiert. Er hält Wärme für die Fußbodenheizungen der vier Ferienwohnungen vor, die diese mit einer Auslegungstemperatur von 35/28 °C verteilen.

Kompakte Technik

Trotz beengter Verhältnisse haben die Fachhandwerker die komplette Technik zur Wärme- und Warmwasserbereitung im Heizraum untergebracht. Die kompakten Maße der Geräte waren dabei von Vorteil. Weil alle Buderus Komponenten bereits ab Werk aufeinander abgestimmt sind, ließ sich das Heizsystem zügig installieren und in Betrieb nehmen. Die Ferienwohnungen sind in Sachen Heiz- und Warmwasserkomfort nun auf dem neuesten Stand. Über den an der Wand installierten kompakten Wärmepumpenregler Logamatic WPM100 hat die Weinzierl GmbH bei der Wartung alles im Blick und Parameter sind über den integrierten 4-Zoll-Touch-Bildschirm schnell einstellbar.

