Wilo übernimmt aktiv als Hersteller die Verantwortung für deren Produkte – auch nach der Betriebszeit. Im Fokus stehen dabei die Seltenen Erden in den Pumpen, die in klassischen Recyclingprozessen sonst verloren gehen. Bild: WILO SE

Vor zwei Jahren startete Wilo mit dem deutschlandweiten Angebot zur nachhaltigen Rücknahme von Altpumpen. Das Zwischenergebnis überzeugt: Bis heute wurden insgesamt 156 Tonnen Altpumpen an 458 Sammelstellen bei nachhaltig engagierten Großhändlern und Fachhandwerkern bundesweit gesammelt und unter Aufsicht von Wilo recycelt. Besonders erfreulich ist konstant zunehmende Tendenz. Belief sich die Bilanz im ersten Jahr auf 27 Tonnen, erhöhte sich die Zahl im zweiten Jahr auf rund 70 Tonnen. 2024 konnten bislang 101 volle Sammelboxen mit 62 Tonnen Altpumpen gesammelt werden (Stand 22.07.2024). Jedes wiederverwertete Kilo Pumpenmaterial führt zu einer Reduktion von 3,42 kg CO 2 (kohlenstoffäquivalent). So wurden durch das Recycling bereits 533.520 kg CO 2 eingespart, was einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz darstellt. Mit dem Pumpenrecycling sorgt Wilo als Hersteller für einen geschlossenen Warenkreislauf und zahlt damit auf seine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ein.

Vorteile des Pumpenrecyclings

Das Pumpenrecycling überzeugt seit Beginn an ausnahmslos mit Vorteilen und ist eines der wenigen Rücknahmesysteme, das praktisch und zugleich einfach funktioniert. An dezentralen Sammelstellen werden herstellerunabhängig und frei von Zustand, Alter und Typ sämtliche Altpumpen angenommen und so im Wertschöpfungs-Kreislauf gehalten. Dem Fachhandwerk bietet die Beteiligung an der Recyclinglösung rechtliche Sicherheit für die Entsorgung der ausgebauten Pumpen. Diese sind nach dem Elektroaltgerätegesetz (WEEE/ElektroG) als Elektroabfälle eingestuft und unterliegen strengen Regeln bei der Entsorgung. Für jede rückgeführte Sammelbox erhält der Handwerkspartner ein entsprechendes Zertifikat über die gesetzeskonforme Rückgabe der ausgebauten Produkte und verhindert so drohende Bußgelder.

Auch der Großhandel ist im Gesamtkreislauf integriert und ebenfalls nach dem Elektroaltgerätegesetz (WEEE/ElektroG) als Vertreiber zur Rücknahme von Altpumpen verpflichtet. Fachhandwerksbetriebe mit wenigen Pumpen können ohne eigene Sammelbox die ausgebauten Pumpen über den Großhandel zurückführen. Der teilnehmende Großhändler unterstützt als zentrale Sammelstelle und erhält ebenfalls von Wilo für jede rückgeführte Sammelbox ein Zertifikat über die gesetzeskonforme Rückgabe der Altpumpen.

Nachhaltige Kreislaufführung

Unter dem großen Schlagwort der Nachhaltigkeit organisiert Wilo die Kreislaufführung auch, um zukünftig die Produktion mit Rohstoffen aus Altprodukten zu sichern. Damit reduziert der Hersteller auch die Abhängigkeit bei der Rohstoffbeschaffung von China. Derzeit werden 90 Prozent der Seltenen Erden aus China importiert. Seltene Erden finden in den Permanentmagnetmotoren der energiesparenden Pumpen ihren Einsatz und zählen inzwischen weltweit zu den begehrtesten Rohstoffen. Mit der Wilo Rückgewinnungsstrategie profitiert die Umwelt, die Rohstoffabhängigkeit wird reduziert und jeder einzelne Teilnehmer übernimmt Verantwortung für zukünftige Generationen.

"Wir sind äußerst stolz auf die erreichten Ergebnisse des Pumpenrecyclings", betont Thomas Fetting, Group Director Analysis, Repair & Recycling und Projektleiter des Pumpenrecyclings bei Wilo. "Die steigende Tendenz bei der Rückgabe von Altpumpen zeigt, dass die Branche sensibilisiert ist und das Bewusstsein für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft wächst. Die Erfolgsgeschichte des Pumpenrecyclings wird sich definitiv fortführen – wir gehen von bis zu 500 Tonnen zurückgeführtes Material in den nächsten Jahren aus.“