Weiterbildung ist ein wichtiges Instrument zur langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens, vor allem in Zeiten eines sich immer mehr verstärkenden Fachkräftemangels. Hierbei unterstützt NORDWEST die Fachhandelspartner aktiv und stärkt sie durch Wissen und Qualifizierung für weiteres Wachstum. Deswegen hat das Verbundunternehmen zum einen den Seminarkatalog im Rahmen des Schulungs- und Weiterbildungsprogramms TrainingsWerk erweitert und zum anderem ein Angebot für das E-Learning-Tool QuickSpeech ins Leben gerufen.

Neue TrainingsWerk-Angebote

Zum ersten Mal hat bereits im April die „Fokuswoche Einkauf“ stattgefunden. In dem viertägigen Kurs ging es um die Themen Verhandlungsgrundlagen & das neue Verhandeln sowie Bestandsmanagement & Materialwirtschaft. Die nächsten Termine für dieses Schulungspaket stehen im November an. Ebenfalls neu sind im Herbst drei weitere Lehrgänge: Der Sachkundelehrgang Lasermesstechnik NORDWEST, der Geprüfte Fachberater Werkzeuge NORDWEST und der Geprüfte Fachberater chemisch-technische Produkte NORDWEST.

Darüber hinaus bietet NORDWEST im Juni dieses Jahres erstmalig eine neue Seminarreihe zum Thema Vertrieb an. Sie trägt den Titel „Vertriebs–Defibrillator“ und es geht um das wichtige Thema „Verkaufen mit Herz und Seele!“. Im Detail befassen sich die Teilnehmer mit der Dynamik der Kommunikation, präzisen Fragetechniken, der Persönlichkeit im Verkauf und einem überzeugenden Auftritt. So können die Fachhandelspartner dem Fachkräftemangel durch Eigeninitiative und Investitionen in die eigenen Beschäftigten aktiv entgegenwirken.

QuickSpeech – Die intelligente E-Learning-Plattform​

Flankiert werden diese ergänzten Kurse durch eine neue Dienstleistung für die NORDWEST-Fachhandelspartner: die E-Learning-Plattform QuickSpeech von der Firma QuickSpeech GmbH mit Sitz in Österreich.

Hierbei werden mithilfe einer Online-Plattform durch interaktive und multimediale Lernmaterialien Schulungsinhalte für die Weiterbildung der Mitarbeiter bereitgestellt. Durch spielerisches und praxisorientiertes Lernen können die Beschäftigten Wissen erlangen oder auffrischen. In Modulen aus verschiedenen Themenbereichen erwartet die Nutzer qualifiziertes Grund- und Fachwissen. Diese Module lassen sich ideal und flexibel in den Arbeitsalltag integrieren. Durch Punktevergaben für die korrekte Beantwortung von Fragen und die Freischaltung weiterer Levels wird die Motivation gesteigert und der Lernerfolg erhöht. Das Angebot richtet sich an bestehende und neue Mitarbeiter sowie Quereinsteiger und Azubis​.

QuickSpeech kann auf zwei Arten genutzt werden: Entweder durch bereits vorbereitete Kurse von NORDWEST​, die kontinuierlich um neue Lernpakete erweitert und aktualisiert werden, oder durch eine individuelle Schulungsumgebung​, die Fachhandelspartner selbst einrichten können. Mit diesem Angebot rundet NORDWEST das bestehende Schulungs- und Weiterbildungsprogramm TrainingsWerk ab.