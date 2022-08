Am Standort in Vlotho präsentieren wir auf 200 m² inspirierender Ausstellungsfläche das vielfach ausgezeichnete Design unserer Dusch- und Wannenwelten.

Unser digitaler Rundgang durch diesen Showroom bietet Ihnen von nun an innovative Funktionen, wie eine Direktnavigation und eine Produktsuche, um noch schneller ans Ziel zu kommen. Dabei können alle aktuellen Produkte in 360-Grad-Ansichten zeit- und ortsunabhängig betrachtet werden.



Nutzen auch Sie die vielfältigen Möglichkeiten der Präsentation

direkt über unsere Webseite

Bewegen Sie sich in unserer virtuellen Welt und lassen Sie sich inspirieren.

­

Als Besucher können Sie wahlweise den Grundriss des Showrooms – sogar auch in einer Dollhouse-Ansicht – betrachten, sich vom Programm durch die Ausstellung führen lassen, direkt zu den Höhepunkten springen oder selbstständig durch den virtuellen Raum navigieren. Hierfür steht Ihnen eine Navigation als Menüleiste zur Verfügung.



Redaktionelle Texte und Videoclips zu Produkteigenschaften und Montagehinweise ergänzen hierbei die klassische Information der Beratung in der Ausstellung. Hotspots für interaktive Detailinformationen, wie z.B. Videos und PDF-Dokumente, sind in farbigen Icons angelegt, wobei die Farbe Gelb auf die Neuheiten verweist.

Darf es ein wenig mehr Information sein?



Dann erkunden Sie unser Präsentationsboard. Hier stehen Ihnen alle aktuellen Prospekte der Dusch- und Wannenwelten und die aktuellen Preislisten als Blätterkataloge bereit. Zusätzlich finden Sie eine Unternehmenspräsentation im "Loungebereich"



Natürlich steht Ihnen wie gewohnt, ein kompetentes Beratungs- und Serviceteam aus Innen- und Außendienst für Ihre individuelle Beratung zur Verfügung.

Ihr eigenes Erlebnis unserer Ausstellung

Im Koralle Showroom können Sie sich zeitlich ungebunden, flexibel und ohne Andrang in aller Ruhe umsehen. Mit Hilfe von einblendbaren Lupen- und Messfunktionen können Details der Duschabtrennungen und Wannen erkundet werden. Verschiedene Ansichtsmöglichkeiten runden das Angebot ab.



Die virtuelle Ausstellung macht damit das ursprüngliche Messestand-Konzept von Koralle für Sie erlebbar und kann sowohl auf Desktop-Computern als auch auf mobilen Endgeräten jederzeit über unsere Website erreicht werden.