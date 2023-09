DI (FH) Karl Pucher übernimmt die Geschäftsführung der Herz Energietechnik in Pinkafeld sowie der Binder Energietechnik in Bärnbach. Er folgt auf den bisherigen Geschäftsführer Ing. Jürgen Markon, der sich zu beruflichen Veränderungen außerhalb der Herz Gruppe entschlossen hat.

Herz & Binder unter neuer Führung eines erfahrenen Geschäftsführers

Außergewöhnliches Engagement und messbare Erfolge führten den DI (FH) für Umwelt- und Energiewirtschaft zum nächsten Sprung in der Karriereleiter: Seit Juli 2023 stellt er sich den neuen Herausforderungen und leitet seither die beiden Unternehmen Herz & Binder.

Er verfügt über langjährige Erfahrung in Spitzenpositionen und hat sich bereits in verschiedenen, unter anderem auch produzieren­den, Unternehmen als Geschäftsführer bewährt. Aufgrund seiner bisherigen beruflichen Laufbahn bringt er wertvolles Know-How, aber auch fundierte Führungskompetenzen und neue Ideen in das Unternehmen mit.

Pucher legt großen Wert auf die Kernwerte der Unternehmen und hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt: „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Themen Nachhaltigkeit eng mit dem Biomasse- und Wärmepumpensektor verbunden sind und auf der Agenda ganz oben stehen, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aktuell schwierig sind. Die Branche kann und wird bei der Energiewende eine große Rolle spielen, dazu sind wir an beiden Standorten in Bärnbach und Pinkafeld personell wie auch tech­nologisch bestens aufgestellt. Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben sowie auch meinen Beitrag zur Weiterentwicklung des Unternehmens leisten zu können.“