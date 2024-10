Auf der diesjährigen GET NORD stellt der renommierte Armaturenhersteller HANSA Besuchern eine große Bandbreite an Neuheiten und Bestsellern seines Produktportfolios vor. Bad- und Duscharmaturen, sowie smarte technische Lösungen geben neue Impulse für eine hochwertige Badgestaltung. Dabei stehen nachhaltiges, innovatives Design und höchste Qualität stets im Mittelpunkt in Halle B6, an Stand 652. „Wir wollen mit HANSA als deutsche Traditionsmarke auch in schwierigen Zeiten für unsere norddeutschen Handwerker und Handelspartner da sein, Flagge zeigen und unsere vielen Produktneuheiten und Innovationen für das Handwerk greif- und erlebbar machen“, so Heiko Leihbecher, Sales Director DACH von HANSA.

Am Stand können Interessenten aus dem Norden Deutschlands und Umgebung die Innovationen aus dem Hause HANSA erstmals hautnah erleben. Von digitalen Services für mehr Hygiene und Sicherheit in puncto Trinkwasserhygiene bis hin zu spannenden Produktneuheiten für Badezimmer und Küche gibt es für Besucher einiges zu entdecken.

HANSAAURELIA – die neue Lifestyle-Brausenfamilie

Bei der Entwicklung der neuen Lifestyle-Brausenfamilie HANSAAURELIA ließ sich HANSA von der Natur inspirieren. Das Ergebnis ist eine durchdachte Produktfamilie, die eine breite Palette an Möglichkeiten bietet und das Bad im Handumdrehen in eine Entspannungsoase verwandelt, das tägliche Duschritual wird so zu einem besonderen Moment.

Weitere Exponate: Die neue Generation der smarten berührungslosen Armaturenserie HANSAELECTRA. Mit neuer Sensortechnologie kombiniert die Serie schlankes, modernes Design, Hochleistungswerkstoffe und innovative Konnektivität, die unter anderem eine digitale Überwachung und Steuerung von Ressourcenverbrauch oder Spülvorgängen möglich macht. Der kürzlich verliehene Plus-X-Award unterstreicht die außergewöhnliche Innovationskraft, die hohe Qualität und das herausragende Design.

Weitere Highlights, die in Hamburg präsentiert werden: Das HANSAVIVA-Duschprogramm und die HANSAVANTIS Style. Mit ausgefeilten Features und einer attraktiven Farbpalette bieten die Stuttgarter dem Handwerk eine umfangreiche Auswahl für jeden Kundengeschmack, so dass keine Wünsche offenbleiben. Diese und viele weitere Inspirationen kann das Norddeutsche Publikum vom 21.-23. November am Stand 652 in Halle B2 der GET NORD hautnah erleben.

Nette Messekation: HANSA verlost 50 Eintrittskarten für die GET NORD. Einfach bis zum 14. November 2024 eine E-Mail mit dem Betreff „GET NORD“ an kundenzentrum(at)hansa.com senden – incl. Namen, Firma und E-Mailadresse und mit ein bisschen Glück freien Zugang zum Hamburger Branchentreff gewinnen (der Rechtsweg ist ausgeschlossen).