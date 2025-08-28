Manchmal braucht es einfach den perfekten Mittelpunkt – für den Raum, für das Zuhause, für den Moment. Die Kaminanlage CLUB UH-550 setzt neue Maßstäbe in Hinblick auf Flexibilität, Design und Wohnqualität und wurde dafür von ORANIER, zum Ofen des Jahres 2025 gekürt.

Der Club UH-550 ist ein kompletter Bausatz und somit eine clevere, kostengünstige Alternative zu klassischen Kaminanlagen, die aufwendig in Handarbeit gemauert werden. Dank der rückseitigen Isolation kann der Heizkamin sowohl freistehend als auch direkt an der Wand aufgestellt werden. Ein weiterer Vorteil: Die gesamte Anlage lässt sich bei Bedarf vollständig abbauen und an einem neuen Ort wieder aufstellen. Ideal für alle, die sich ein Stück Zuhause mitnehmen wollen.

Design in seiner schönsten Form

Der dreiseitige Glaskörper erstreckt sich über eine Gesamtlänge von 1,30 Meter. Dieser wird zum Holznachlegen, wie eine Schiebetür, mit einem ergonomischen Griff leicht und stufenlos nach oben geschoben. Steht eine Reinigung an, lassen sich die beiden seitlichen Scheiben einfach herausklappen. Zudem ist der Feuerraum mit heller Schamotte ausgekleidet, die den frischen Look der Kaminanlage und die leuchtende Kraft der Flammen betont. So wird das Feuer zum Mittelpunkt des Raumes.

Insgesamt stehen fünf Verkleidungen zur Auswahl, die alle perfekt mit der Feuerraumauskleidung aus weißer Keramik harmonieren. Zwei aus „ConStone“, einem durchgefärbten Spezialbeton in geriffeltem Polarweiß oder einem Schieferton. Drei weitere aus dem innovativen Material „Sintered Stone“. Dieser Hightech-Werkstoff ist ein extrem kratzfester und leicht zu reinigender Verbund aus Stein und Harz. Für den Club UH-550 hat Oranier die Trendfarben Schiefer, Seidenweiß und Korten im Programm, wobei letztere wie rostiger Stahl anmutet.

Einfach aufbauen. Stilvoll genießen. Immer wieder.

Fazit: Mit dem CLUB UH-550 präsentiert ORANIER eine Kaminanlage, die Design, Technik und Flexibilität auf besondere Weise vereint. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine schnelle Montage, überzeugt durch hochwertige Materialien und schafft einen architektonischen Mittelpunkt mit Panoramasicht. Ob Neubau oder Umgestaltung – als Ofen des Jahres 2025 bringt er Wärme dorthin, wo aus einem Haus ein Zuhause entsteht. Mehr Informationen und Inspirationen unter www.oranier.com.