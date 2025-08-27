Schwarz ist mehr als eine Farbe. Es hat die Fähigkeit, Räume zu verändern und ihnen eine einzigartige Tiefe und Eleganz zu verleihen. Designer:innen setzen schwarz aktuell bevorzugt im Komplettlook ein - so einfaltet es die maximale Wirkung. Finion all Black adaptiert diese kompromisslose Designphilosophie für das Badezimmer und rückt die zart fließenden Formen der Premiumkollektion in ein ganz neues Licht.

Keramik in purem Schwarz

Finion all Black ist ein Meisterwerk aus Design- und Keramikexpertise. Die mattschwarzen Waschtische, gestaltet von Designer Patrick Frey, überzeugen mit ihrer filigranen Formgebung und außergewöhnlichen Stabilität. Extrem schmale Kanten und fließende Konturen verleihen der Keramik eine außergewöhnliche Leichtigkeit. Für die nötige Stabilität sorgt die Keramikinnovation TitanCeram. Die von Villeroy & Boch entwickelte Keramikfarbe Pure Black intensiviert das exquisite Design zusätzlich.

Wannen im neuen Look

Eine freistehende Badewanne ist ein Statement in Sachen Wellness und Design: Selbstbewusst im Raum platziert ermöglicht sie besondere Entspannungsmomente und setzt zugleich einen markanten Akzent im Interieur. Die Badkollektion Finion all Back harmoniert mit verschiedenen aktuellen Badewannen von Villeroy & Boch, die jetzt ebenfalls in mattem Schwarz beeindrucken.

So ist die Badewanne Antao, deren subtile Asymmetrie durch die schwarze Oberfläche zusätzlich betont wird, ist ein ausdrucksvoller Eyecatcher im All-Black-Bad. Gefertigt aus hochwertigem Quaryl®, einer Mischung aus Quarz und Sanitäracryl, überzeugt sie durch eine feine Formensprache, moderne Funktionalität und höchsten Bade-Komfort.

Auch die Quaryl®-Badewannen der Theano Original Edition und der Theano Curved Edition inszenieren sich in Pure Black als markante Blickfänge. Während eine Wanne aus der Theano Original Edition wie ein skulpturaler Monolith wirkt, besitzt die Theano Curved Edition mit ihrem weichen, fließenden Design eine sehr beruhigende Ausstrahlung.

Möbel in Mattschwarz

Perfekt ergänzt wird das schwarze Bad-Ensemble durch die minimalistischen Finion- Möbel, die sich mit klaren Linien, grifflosem Design und ein stimmungsvollen Beleuchtungskonzept nahtlos in das All-Black-Thema einfügen. Ob modulare Waschtischunterschränke, Hoch- und Seitenschränke, Regale oder Spiegel - jedes Teil passt formal und farblich perfekt in die ausdrucksstarke Badkonzeption.

So geht All Black: Wer den kompromisslosen Look für sein Bad probieren möchte, kann mit dem digitalen Bathroom Designer von Villeroy & Boch verschiedene Varianten für die unterschiedlichsten Raumkonzepte durchspielen.