In Sporthallen wird unsichtbare Wärme Realität - die Uponor Sport-Fußbodenheizung Siccus revolutioniert den thermischen Komfort.

Die Uponor Sportbodenheizung Siccus ist eine Flächenheizung für Sporthallen, die herkömmlichen Heizsystemen in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Unsichtbar im Boden verlegt, bietet es optimalen thermischen Komfort ohne störende Systemkomponenten. Auch die Kosten bleiben am Boden - als energieeffizientes Niedertemperatur­-Heizsystem eignet sich Uponor Sport-Fußbodenheizung auch hervorragend für regenerative Energiequellen wie zum Beispiel Wärmepumpen. Zudem sind die Anlagenkomponenten, die sich im Bodenaufbau befinden, wartungsfrei, was die Betriebskosten erheblich reduziert.

