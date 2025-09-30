30.09.2025  Pressemeldung Alle News von IMI Hydronic Engineering

TA-Nano: das super-kompakte PIBCV passt immer…

…ist unempfindlich bei Verschmutzungen und verstopft nicht.

Das druckunabhängige Regelventil zur On/Off-Regelung der Produktmarke IMI TA für beengte Platzverhältnisse braucht einen minimalen Differenzdruck im Verhältnis zum Durchfluss, regelt präzise auch bei kleinen Durchflussraten an unterschiedlichsten Verbrauchern, wie z.B. Fancoils. Ausführungen mit Möglichkeit zur Druck-, Temperatur- und Durchflussmessung sowie Spülfunktion für alle Anschlussarten sind erhältlich.

Ideal für die Anlagenoptimierung: Einstellwerte sind auch bei montiertem Stellantrieb ablesbar.

mehr

IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH
Völlinghauser Weg 2
59597 Erwitte
Deutschland
Telefon:  02943 - 891-0
climatecontrol.imiplc.com/de-de
