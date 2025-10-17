17.10.2025  Pressemeldung Alle News von DESTATIS

DESTATIS: Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im August 2025

+0,1 % zum Vormonat

Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe, August 2025

+0,1 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)
+5,0 % real zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

Reichweite des Auftragsbestands

7,9 Monate

Der reale (preisbereinigte) Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe ist nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025 gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,1 % gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 stieg der Auftragsbestand kalenderbereinigt um 5,0 %.

mehr

