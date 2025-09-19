Nach der revolutionären Entwicklung von Smartphones, die unseren Alltag erleichtern, haben sich auch smarte Haushaltsgeräte als ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens bewiesen. Mit einem Knopfdruck am Smartphone kann man den Backofen einschalten oder den Roboter für das selbständige Staubsaugen einstellen. Diese smarte Technologie ist auch in der Gebäudetechnik bekannt. HERZ Armaturen setzt eins drauf und bietet das komplette Paket für ein intelligentes und geregeltes Heiz- und Kühlsystem an. HERZ clever&smart ist die intelligente Lösung, um Ihr Zuhause an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Das intelligente Set

Bestehend aus einer Regelbox, einem Raumcontroller und weiteren LEDcontrollern oder Raumsensoren kann HERZ clever&smart individuell zusammengesetzt werden. Hierbei wird zwischen Systemen für nur Heizen oder Heizen und Kühlen unterschieden. Ob kabelgebunden oder über Funk - die HERZ clever&smart Familie bietet für alle Komfortliebhaber die passende und smarte Lösung an.

Die Regelbox ist nicht nur ein einfacher Signalverteiler, sondern ein Heizungs- und Kühlungsregler. Die Vorlauftemperatur ist witterungsgeführt und taupunktabhängig regelbar. Der Raumcontroller Klima, ausgestattet mit einem farbigen Touch-Display, misst die Temperatur sowie die relative Luftfeuchtigkeit. Er dient auch zur Konfiguration und Bedienung der Anlage. Mit dem LEDcontroller Klima wird zusätzlich die Luftqualität gemessen und angezeigt.

Komfort auf höchstem Niveau

Zu den 2 Hauptbetriebsarten (Heizen und Kühlen) bietet HERZ clever&smart durch die smarte Technologie 4 Module an: Normal, Turbo, Eco und Aus. So kann mühelos zwischen voreingestellten Modulen für Heizen und Kühlen ausgewählt oder durch Angabe des Zeitfensters am ausgewählten Tag die Raumtemperatur dem Alltag angepasst werden. Die Module sowie die Heiz- und Kühlzeiten, welcher Raum wann wieviel Grad haben soll, können am Raum- controller direkt oder bequem über das Handy eingestellt werden.

Die Luft ist rein

Die Index of Air Quality (IAQ) dient als Richtwert für die Luftqualität. Diese spielt in Innenräumen eine große Rolle für unsere Gesundheit. Je verbrauchter die Luft ist, desto höher ist die Infektionsgefahr bzw. das Risiko von über die Luft übertragenen Krankheiten und Ansteckungen. Meistens wird erst dann gelüftet, wenn die stickige Luft schon spürbar ist. HERZ clever&smart LEDcontroller Klima misst durch die integrierten Sensoren die Luftqualität und den CO2 Gehalt im Innenraum und zeigt diese über Farbcodes am Display des LEDcontrollers an. So wird in Echtzeit und bevor es zu spät ist das erste Zeichen zum Ergreifen einer Maßnahme gesetzt.

Die mobile Technologie

Das gesamte System kann auf Wunsch auch über WiFi mit einem Smartphone gekoppelt werden. Mit der App kann die gewünschte Raumtemperatur zur gewünschten Uhrzeit bequem von überall eingestellt und an den eigenen Tagesablauf angepasst werden. Zudem bietet die App, welche in verschiedensten Sprachen zur Verfügung steht, auch die einfache Kommunikation für den Servicetechniker an. Zusätzlich verschafft Ihnen die App einen Überblick über die Räume, Temperaturen und relative Luftfeuchtigkeit.

HERZ clever&smart bietet Ihnen Bedienerfreundlichkeit und Komfort für ein geregeltes und mühelos einstellbares Heiz- und Kühlsystem an. Die einfache Bedienung kann per Fernzugriff mit iOS / Android-Applikationen als auch mit Touch-Sensor-Controllern, die in verschiedenen Produktpaketen enthalten sind, erfolgen. HERZ clever&smart senkt Ihre Energie- kosten bei steigendem Komfort.

HERZ clever&smart App mit Anzeige der einzelnen Räume, individuelle Einstellung der Kühl-/Heizzeit und Modulauswahl.

HERZ clever&smart Familie VERFÜGBAR Bestellnr.: 3 F810 XX

Regelbox Klima für Heizen und Kühlen:

Statusanzeigen mittels 14 LEDs

8 Zonen mit je bis zu 4 Stellantriebe regelbar

Ausgänge für Pumpe und Mischer, Wärme- und Kälteanforderung

Mischerregelung witterungsgeführt oder taupunktgeführt

Regelung bis zu 16 Räume in 1 Wohneinheit

Mehrere Wohneinheiten können Daten teilen

Raumcontroller und Raumcontroller Klima:

Zur Konfiguration und Bedienung der Anlage

Ausführungen für Heizen oder für Heizen und Kühlen mit Luftfeuchteerfassung

Taupunktgeführte Vorlauftemperaturregelung

Jeweils mit oder ohne WLAN-Modul

Färbiges Touch-Display mit Glasoberfläche für eine leichte Bedienung

LEDcontroller und LEDcontroller Klima:

Zusätzlich zur Temperaturmessung erfolgt in der Ausführung Klima eine Erfassung der relativen Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und CO2

Farbige Anzeige der Luftqualität (IAQ) mittels LED

Anzeige und Einstellung der Temperatur über das Touch-Display

Kommunikation über WiFi mit Raumcontroller Klima WiFi

Taupunktgeführte Vorlauftemperaturregelung

Raumsensor und Raumsensor Klima: