Nie war der Anspruch an die Haustechnik größer. Fachleute für die Haustechnik müssen wahre Alleskönner sein: Beste handwerkliche Fähigkeiten, fundierte Kenntnis über ein breites Anwendungsfeld und Detailwissen, das in allen technischen Belangen sowie der gültigen Norm greifen muss. Mehr denn je ist Ihre Kompetenz als TGA-Planer und Fachhandwerker gefragt. Nutzen Sie die Kompetenzwoche Haustechnik, um Ihr Wissen aufzufrischen und zu vertiefen. Mit der Teilnahme an der KWHT sammeln Sie gleichzeitig Fortbildungspunkte bei der dena.

Fachvorträge entdecken und anmelden