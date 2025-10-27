27.10.2025  Pressemeldung Alle News von KESSEL

KESSEL: Kompetenzwoche Haustechnik

5 Tage - 11 Unternehmen - 30 Online-Vorträge

Nie war der Anspruch an die Haustechnik größer. Fachleute für die Haustechnik müssen wahre Alleskönner sein: Beste handwerkliche Fähigkeiten, fundierte Kenntnis über ein breites Anwendungsfeld und Detailwissen, das in allen technischen Belangen sowie der gültigen Norm greifen muss. Mehr denn je ist Ihre Kompetenz als TGA-Planer und Fachhandwerker gefragt. Nutzen Sie die Kompetenzwoche Haustechnik, um Ihr Wissen aufzufrischen und zu vertiefen. Mit der Teilnahme an der KWHT sammeln Sie gleichzeitig Fortbildungspunkte bei der dena.

