Auf den Frühjahrsmessen 2026 präsentiert KERMI Neuheiten und Highlights aus allen Produktsegmenten. Ein Schwerpunkt der Messepräsentation liegt auf den effizienten Wärmepumpen-Modellen rund um die neue x-change dynamic eco. SHK+E in Essen: Halle 3, Stand 3A30 IFH/Intherm in Nürnberg: Halle 3A, Stand 3A.201 Quelle: Kermi GmbH

Einfach zukunftsfähig, einfach vielseitig: Der Raumklima-Spezialist KERMI präsentiert auf der SHK+E in Essen (Halle 3, Stand 3A30) sowie auf der IFH/Intherm in Nürnberg (Halle 3A, Stand 3A.201) innovative Neuheiten und Highlights aus allen Produktbereichen. Ausgewählte Produkte der Schwestermarke arbonia runden den Messeauftritt ab.

Seit über 60 Jahren steht KERMI für Kompetenz und Qualität in der Wärme- und Lüftungstechnik. Das Portfolio bietet alles für effizientes Heizen, Kühlen und Lüften: von Wärmepumpen und -speichern über Flächenheizung/-kühlung sowie Flach-, Bad- und Wohnheizkörper bis hin zur Wohnraumlüftung und intelligenter Regelungstechnik. Für jede Kundenanforderung stehen die passenden, x-optimierten Komponenten zur Verfügung - einfach zukunftsfähig, einfach vielseitig.

Genau diese Produktvielfalt zeigt KERMI im Rahmen des gemeinsamen Messeauftritts mit arbonia auf der SHK+E und der IFH/Intherm. Präsentiert werden Neuheiten und Highlights aus allen Segmenten. Ein Schwerpunkt liegt auf den effizienten Wärmepumpen-Lösungen sowie der Premiere einer ganz neuen Produktsparte.

Das gemeinsame Vertriebsteam der beiden Marken KERMI und arbonia - neu strukturiert in die Bereiche Wärmeerzeugung, Wärmeübertragung, Klima & Lüftung sowie Pre-Sales - freut sich auf den persönlichen Austausch vor Ort. Besuchen Sie uns gerne!