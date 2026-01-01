KERMI auf den Frühjahrsmessen 2026
Seit über 60 Jahren steht KERMI für Kompetenz und Qualität in der Wärme- und Lüftungstechnik. Das Portfolio bietet alles für effizientes Heizen, Kühlen und Lüften: von Wärmepumpen und -speichern über Flächenheizung/-kühlung sowie Flach-, Bad- und Wohnheizkörper bis hin zur Wohnraumlüftung und intelligenter Regelungstechnik. Für jede Kundenanforderung stehen die passenden, x-optimierten Komponenten zur Verfügung - einfach zukunftsfähig, einfach vielseitig.
Genau diese Produktvielfalt zeigt KERMI im Rahmen des gemeinsamen Messeauftritts mit arbonia auf der SHK+E und der IFH/Intherm. Präsentiert werden Neuheiten und Highlights aus allen Segmenten. Ein Schwerpunkt liegt auf den effizienten Wärmepumpen-Lösungen sowie der Premiere einer ganz neuen Produktsparte.
Das gemeinsame Vertriebsteam der beiden Marken KERMI und arbonia - neu strukturiert in die Bereiche Wärmeerzeugung, Wärmeübertragung, Klima & Lüftung sowie Pre-Sales - freut sich auf den persönlichen Austausch vor Ort. Besuchen Sie uns gerne!