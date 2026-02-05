Die GC-Gruppe setzt ihren Zukunftskurs in Italien fort. Seit Anfang des Jahres 2026 begrüßt das Großhandelshaus mit Caielli & Ferrari und Acquatica SpA zwei neue Familienmitglieder. Unter dem Dach der Cordes & Graefe Italia Holding profitieren die neuen Partner vom gruppenweiten Austausch sowie logistischen und digitalen Synergien. Die GC-Gruppe erwirbt zudem ein zentrales Logistikzentrum am Standort von Cisette (C7), das unter dem Namen Cordes & Graefe Italia Logistica s.r.l. firmiert. Mit jetzt insgesamt neun Familienunternehmen entwickelt sich der Fachgroßhändler im italienischen Markt stetig weiter.

Gegründet in Vergiate in der Provinz Varese, etablierte sich das Unternehmen Caielli & Ferrari zur festen Großhandelsgröße in der Region. „Mit diesem Schritt haben wir einen zuverlässigen Partner an der Seite, mit dem wir Strategien zur regionalen Entwicklung und zum Kompetenzwachstum teilen können und gleichzeitig unsere Wurzeln und unsere DNA erhalten“, sagt Luigi Ferrari, Gesellschafter und Geschäftsführer von Caielli & Ferrari. „Ab heute können wir über lokale Grenzen hinausschauen und erhalten Zugang zu einer breiteren, moderneren und strukturierteren europäischen Marktperspektive.“

Elisa Giussani, Geschäftsführerin von Acquatica, weiß ebenfalls um die neuen Chancen, die unter dem neuen Dach entstehen: „Wir freuen uns, dass wir dank der Partnerschaft mit Cordes & Graefe Italia nun fester Bestandteil der GC-Gruppe sind. Diese Entwicklung wird Acquatica, einem Unternehmen mit umfangreichem Know-how und regionalem Netzwerk, neue Perspektiven eröffnen.“

Sergio Novello, Geschäftsführer der Cordes & Graefe Italia: „Neue Familienmitglieder, die die Architektur unserer Gruppe hervorragend ergänzen und eine neue Ära für unser Geschäftsmodell einläuten. Wir sind nun mit einem Netzwerk von neun Unternehmen in Norditalien unterwegs. Unser Ziel bleibt es, zu wachsen, die Kompetenzen der Familienunternehmen in den Regionen zu stärken und ihre Marktstellung weiter auszubauen - stets im Einklang mit der Identität sowie der unternehmerischen Eigenständigkeit vor Ort.“

Über die GC-GRUPPE international

Die GC-GRUPPE ist ein Zusammenschluss von europaweit mehr als 260 eingeständigen Familienunternehmen, die als Großhändler mit Sanitär, Heizung, Klima/Lüftung, Elektro, Dachtechnik, Installation, Tiefbau und Industrietechnik die gesamte Palette der Haustechnik abdecken. Über 35.000 Mitarbeiter an mehr als 1.400 Standorten machen die GC-Gruppe europaweit zu einem der führenden Großhändler. Insgesamt ist die GC-GRUPPE in 15 Ländern vertreten, darunter Italien, wo die Gruppe seit 2018 ihr Netzwerk kontinuierlich ausgebaut hat. Derzeit gehören folgende Unternehmen zur Gruppe: Pressiani, SVAI, Rossi & Lersa, Termomarket, Carboni ITS, Idroterm, Commerciale Veneta Beltrame, Caielli & Ferrari, Acquatica SpA und Cordes & Graefe Italia Logistica s.r.l.. Die GC-GRUPPE ist insbesondere in Norditalien stark vertreten, wo die Partnerunternehmen das Gebiet mit 100 Ausstellungsräumen und Verkaufsstellen für Sanitär- und Heizungsbedarf bedienen und mehr als 1.300 Mitarbeiter beschäftigen.

Über Caielli & Ferrari

Caielli & Ferrari wurde 1961 in Vergiate in der Provinz Varese gegründet und verfügt heute über eine fundierte Spezialisierung im Bereich der Haustechnik mit Verkaufsstellen in der Lombardei und in Piemont. Zu Gründungszeiten begann das Unternehmen mit dem Verkauf von Armaturen aus einem kleinen Lager. Als erfolgreiches Großhandelshaus finden Kunden heute alle renommierten Haustechnikbereiche im Sortiment und Endkunden profitieren in den Badausstellungen vom Live-Erlebnis Sanitär.

Über Acquatica

Acquatica ist als Fachgroßhandel im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik tätig und hat seinen Sitz in Cologne (BS). Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren in Norditalien aktiv und verfügt über ein Netzwerk von sieben Niederlassungen und Ausstellungsräumen in Venetien, Emilia-Romagna, Lombardei und Piemont. Acquatica beschäftigt insgesamt 80 Mitarbeiter und vertreibt und verkauft Lösungen für die Sanitär- und Heizungstechnik an Fachleute, Unternehmen und Endkunden.