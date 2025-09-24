Jede Anlage hat ohne Ausnahme fixe Bestandteile, ohne die sie nicht funktionieren kann. Doch das Zusammenstellen der einzelnen Teile benötigt viel Zeit und Platz, sowohl in der Planung als auch bei der Umsetzung. Daher bietet HERZ all diese Bestandteile vormontiert und zeitsparend in einer kompakten Einheit als eine Anschlussgruppe an - HERZ PUMPFIX. Mit einer einfachen Montage am Strang sorgt HERZ PUMPFIX zur direkten Verbindung zwischen Wärmeerzeugern und Versorgungskreisläufen in der Gebäudetechnik. HERZ bietet für die in vier Kategorien angebotenen Pumpengruppen auch die nötigen Zubehörteile, um das Produkt genau auf die unterschiedlichen Heizanforderungen individuell anzupassen.

Für jede Situation gewappnet

Die Produktfamilie PUMPFIX besteht aus mehreren Mitgliedern, die für jede Heizsituation speziell vorgefertigt sind:

HERZ PUMPFIX Direct für direkte Verbindungen zwischen der Wärmequelle und dem Radiator mit einem Absperrventil als Anschlussteil.

HERZ PUMPFIX Constant, wenn eine thermostatische Regelung der Heizkreistemperatur gewünscht ist.

HERZ PUMPFIX Mix für Flächenheizungen oder kombinierten Heizsystemen, ausgestattet mit einem Mischermotor für eine 3-Punkt-Regelung. Je nach Wunsch mit einem Distanzstück aus Messing oder Stahl erhältlich.

HERZ PUMPFIX Solar für Solarsysteme.

Dennoch wissen wir aus jahrelanger Erfahrung, dass jede Heizanlage einzigartig ist und individuelle Anforderungen hat. Mit dem passenden Zubehör kann die Pumpengruppe im Detail auf die spezifischen Bedürfnisse abgestimmt werden, damit die Anlage ihre volle Leistungsfähigkeit entfaltet.

HERZ PUMPFIX Verteiler

HERZ PUMPFIX Verteiler wird in Heizungsanlagen eingesetzt, wenn sich in der gewünschten Anlage mehrere Heizkreise bzw. Pumpengruppen befinden. Auf einem Verteiler können 2 bis 5 Pumpengruppen montiert werden. Die Pumpengruppen sowie der Verteiler sind so konstruiert, dass sie mühelos direkt verbunden werden, wodurch erheblich viel Zeitaufwand erspart wird.

HERZ hydraulische Weiche

HERZ hydraulische Weiche gleicht die unterschiedlichen Volumenströme zwischen dem primären und sekundären Kreislauf aus. Sie sorgt für die erforderliche Verteilung bzw. Leistungsanpassung, um die verschiedenen Kreisläufe voneinander hydraulisch zu entkoppeln, wodurch auch der Regelungsaufwand deutlich verringert wird.

HERZ druckloser Verteiler

Ist eine Vordruckpumpe im primären Kreislauf vorhanden, empfiehlt sich der Einsatz eines HERZ drucklosen Verteilers. Dieser sorgt dafür, dass kein Differenzdruck zwischen primärem Vor- und Rücklauf herrscht.

HERZ Überströmventil

Ist die Wohnungsregelung nicht automatisch mit der Pumpenregelung gekoppelt, arbeitet die Pumpe gegen ein geschlossenes System. Dies kann unter anderem zu einer Überhitzung der Pumpe oder Strömungsgeräuschen führen. HERZ Überströmventil dient zum Schutz der Pumpe vor Überlastung und hält den Kreislauf zu jeder Betriebszeit aufrecht.