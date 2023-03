Der Sanitärexperte Geberit ergänzt sein Sortiment um die Farbe Schwarz matt und bringt zum 1. April 2023 zahlreiche Produkte in dieser Farbe auf den Markt. Für den Installateur ergeben sich jetzt noch mehr Möglichkeiten in der Badgestaltung, und er kann dem trendbewussten Kunden eine breite Auswahl an Produkten anbieten, die seinen persönlichen Vorstellungen entsprechen. Darüber hinaus wird für ihn die Ausstattung eines Komplettbads in Schwarz matt möglich.



Die Zukunft des Baddesigns ist schwarz – ein Trend, der sich auch in den Badausstellungen in vielen Bereichen des Badezimmers zeigt. Ab Frühjahr 2023 bietet Geberit eine Vielzahl an Produkten für eine harmonische und durchgängig einheitliche Farbgestaltung im Bad in der Farbe Schwarz an – und erweitert damit das Angebot für trendbewusste Kunden. Die Produkte in der Farbe Schwarz matt erhalten zudem eine Easy-to-clean-Beschichtung und sind damit schnell und einfach zu reinigen.



Noch größere Auswahl in Schwarz matt: WC-Betätigungsplatten, Urinalauslösungen und Armaturen

Im Bereich der Betätigungsplatten und Fernbetätigungen für Urinale und WCs vereinheitlicht Geberit das Farbangebot. So sind ab April viele Produkte auch in der Farbe Schwarz matt erhältlich: Analog zu den Betätigungsplatten Geberit Sigma20 und Sigma30 bekommen die berührungslose Geberit Sigma10, die Omega20 und die Omega30 ein schwarz mattes Update. Im Bereich der Urinalauslösungen sind künftig die Typen 10 und 30 in Schwarz matt verfügbar.

Auch die WC-Fernbetätigungen erhalten eine Sortimentserweiterung in der Trendfarbe Schwarz matt, inklusive Easy-to-clean-Beschichtung.



Die berührungslosen Armaturen Geberit Brenta und Piave sind ebenfalls in Schwarz matt und als Stand- oder Wandarmatur erhältlich. Damit passen sie perfekt zu den schwarz matten Betätigungsplatten. Ihre Easy-to-clean Beschichtung macht sie besonders reinigungsfreundlich. Die schwarz matten Varianten von Geberit Brenta und Piave kommen am 1. Juli 2023 auf den Markt.



Schwarz matte Farberweiterung bei Apparateanschlüssen

Für den Dusch- und Badebereich greift die farbliche Neuerung zum 1. Mai 2023: die Fertigbausets für Badewannenabläufe sowie die Ablaufdeckel aller Duschwannen sind in Schwarz matt erhältlich. Am Waschplatz ist ebenfalls eine trendgerechte Gestaltung in Schwarz matt möglich: Waschtisch-Siphons und Ventilabdeckungen in dieser Farbe gehören dann zum Sortiment.



Badserie Geberit ONE in schwarz matter Ausführung

Seit der Sortimentserweiterung 2022 umfasst die Komplettbadserie Geberit ONE Möbel in der Farbe Schwarz matt, 2023 kommen weitere Produkte dazu: Unter anderem gibt es ab 1. April die Unterputzvariante des Geberit ONE Spiegelschranks neben den Farben Weiß pulverbeschichtet und Aluminium eloxiert auch in Schwarz matt.

Die Geberit ONE Waschtischarmatur ist ab 1. Juli 2023 in schwarz matter Ausführung erhältlich. Für eine farblich harmonische Waschplatzgestaltung gibt es passend dazu auch die Blende des horizontalen Waschtischablaufs in Schwarz matt, zusätzlich zu den bisherigen Farbvarianten Weiß, Hochglanz verchromt und Chrom gebürstet. Die Ablaufblende kommt am 1. April 2023 auf den Markt.