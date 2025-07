Smarte Lösung für den Direktanschluss an das Trinkwassernetz

Grundfos stellte auf der ISH die neue Lösung PM Guard vor, mit der sich das Hauswasserwerk bzw. die kleine Druckerhöhungsanlage Scala2 direkt und normkonform an das kommunale Wasserversorgungsnetz anschließen lässt. Das wandmontierte Steuergerät führt eine Vordruckkontrolle durch und schaltet die Scala2 gemäß DIN 1988-500 bei zu niedrigem Druck ab, um das öffentliche Wasserversorgungsnetz vor Druckschwankungen zu schützen.

Hauswasserwerke werden nicht nur zur Eigenwasserversorgung aus Brunnen oder Zisternen eingesetzt. Sie kommen auch als Druckerhöhungsanlagen zum Einsatz, wenn der Netzdruck für eine komfortable Versorgung aller Entnahmestellen nicht ausreicht, etwa bei Gefällen oder langen Zuleitungen. Beim Anschluss an das öffentliche Wasserversorgungsnetz müssen jedoch die technischen Regeln für Trinkwasserinstallationen eingehalten werden. Das Steuergerät PM Guard verfügt über integrierte Voreinstellungen, die den länderspezifischen Normen und Vorschriften entsprechen, darunter DIN 1988-500 für Deutschland sowie die bevorstehende Aktualisierung der EN 806-2 für Europa. Die Voreinstellungen werden bei der Inbetriebnahme nach Auswahl des Landes automatisch aktiviert. Bei abweichenden lokalen Beschränkungen lassen sich die Einstellungen unkompliziert manuell anpassen.

Das kompakte, wandmontierte Steuergerät mit den Abmessungen 205 x 170 x 53 mm wird mit einem Sensor, einem 1"-Anschlussadapter und allen Kabelverbindungen für eine schnelle Montage und Inbetriebnahme ausgeliefert. Über das zweizeilige Display lassen sich unter anderem der Stromverbrauch und der Zulaufdruck aus dem Wassernetz anzeigen, länderspezifische Voreinstellungen wählen sowie Einstellungen für minimalen Druck, Zeitverzögerung und manuelles oder automatisches Zurücksetzen vornehmen.

Das Steuergerät ist für den direkten Anschluss der Scala2 an das Wasserversorgungsnetz konzipiert. Die Scala2 ist eine smarte, vielseitig einsetzbare Komplettlösung für die Wasserversorgung und Druckerhöhung in Haus und Garten. Die verbauten Materialien sind Trinkwasserkonform. Die besonders kompakte Anlage mit Konstantdruckregelung kommt ohne großen externen Membrandruckbehälter aus und eignet sich dank des außergewöhnlich leisen Betriebs auch für die Aufstellung in wohnnahen Bereichen. Der hocheffiziente Permanentmagnetmotor ermöglicht einen sparsamen Betrieb mit geringem Energieverbrauch. Inbetriebnahme und Bedienung erfolgen mit Hilfe des intuitiven Bedienpanels, zudem verfügt die Anlage über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung von integrierten Schutzfunktionen gegen Motorblockade und Trockenlauf bis zur anwählbaren Leckage-Kontrolle der angeschlossenen Rohrleitung und Armaturen.

Die Grundfos Scala2 in Verbindung mit dem PM Guard eignet sich für die Druckerhöhung von Trinkwasser aus dem öffentlichen Netz. Typische Einsatzbereiche sind Einfamilienhäuser mit bis zu drei Etagen und acht Zapfstellen, Bereiche in Wohngebäuden, Sommer- und Ferienhäuser, Gartenbau und Landwirtschaft.