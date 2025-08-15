KERMI wird neuer Ärmelsponsor des 1. FC Union Berlin. Zur offiziellen Vertragsunterzeichnung und Trikot-Vorstellung trafen sich Heiko Folgmann, Head of Business Unit Central Europe für Vertrieb und Marketing der Kermi GmbH (links), und Thilo Wiedeking, Leiter Marketing der Kermi GmbH (rechts), mit Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung 1. FC Union Berlin (Mitte), in Berlin. Bildquelle: 1. FC Union Berlin e.V.

Der Schriftzug „KERMI Wärmepumpen“ ziert ab sofort die linken Trikotärmel beider Profimannschaften sowie der Nachwuchsteams des 1. FC Union Berlin. Die Kermi GmbH mit Sitz im niederbayerischen Plattling zählt zu den europaweit führenden Anbietern von nachhaltigen Heizsystemen und setzt mit seinen Wärmepumpen Maßstäbe im Bereich der klimafreundlichen Gebäudetechnik.

„Wir freuen uns, in KERMI einen Partner gewonnen zu haben, der technologische Zukunftsfähigkeit verkörpert und unseren Weg der ganzheitlichen Betrachtung des Profifußballs der Männer und Frauen mitgeht“, so Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung beim 1. FC Union Berlin. „Dass KERMI darüber hinaus die Trikotärmel im Nachwuchsbereich belegt, unterstreicht den grundsätzlichen Ansatz dieser Partnerschaft.“

Heiko Folgmann, Head of Business Unit Central Europe für Vertrieb und Marketing der Kermi GmbH, ergänzt: „Für uns ist es ein großer Schritt, unsere Marke mit dem Bundesligisten aus der Hauptstadt zu verbinden. Wir sind überzeugt davon, dass diese Partnerschaft für beide Seiten großes Potenzial eröffnet. Wir freuen uns darauf, mit Union einen Club zu unterstützen, der ebenso wie wir für ehrliche Arbeit steht.“

Erstmals gespielt werden die Trikots mit dem KERMI-Logo von der Profimannschaft der Männer in der ersten Runde des DFB­Pokalwettbewerbs am Freitag, 15. August, in Gütersloh. Die Profimannschaft der Frauen bestreitet ihr erstes Spiel damit im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung gegen Real Madrid am Sonntag, 17. August, im Stadion An der Alten Försterei.