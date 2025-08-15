Einer für alle: KERMI wird offizieller Ärmelsponsor des 1. FC Union Berlin
„Wir freuen uns, in KERMI einen Partner gewonnen zu haben, der technologische Zukunftsfähigkeit verkörpert und unseren Weg der ganzheitlichen Betrachtung des Profifußballs der Männer und Frauen mitgeht“, so Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung beim 1. FC Union Berlin. „Dass KERMI darüber hinaus die Trikotärmel im Nachwuchsbereich belegt, unterstreicht den grundsätzlichen Ansatz dieser Partnerschaft.“
Heiko Folgmann, Head of Business Unit Central Europe für Vertrieb und Marketing der Kermi GmbH, ergänzt: „Für uns ist es ein großer Schritt, unsere Marke mit dem Bundesligisten aus der Hauptstadt zu verbinden. Wir sind überzeugt davon, dass diese Partnerschaft für beide Seiten großes Potenzial eröffnet. Wir freuen uns darauf, mit Union einen Club zu unterstützen, der ebenso wie wir für ehrliche Arbeit steht.“
Erstmals gespielt werden die Trikots mit dem KERMI-Logo von der Profimannschaft der Männer in der ersten Runde des DFBPokalwettbewerbs am Freitag, 15. August, in Gütersloh. Die Profimannschaft der Frauen bestreitet ihr erstes Spiel damit im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung gegen Real Madrid am Sonntag, 17. August, im Stadion An der Alten Försterei.