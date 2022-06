Zehnder: Wohngesundheit auf Zuruf

Mit Hilfe neuer Softwareangebote von Zehnder wird die Vernetzung des Komfort-Lüftungsgeräts Zehnder ComfoAir Q künftig noch einfacher, smarter und komfortabler. Zum einen profitieren Bewohner von einer sich individuell und smart anpassenden Lüftungsleistung sowie intuitiver Sprachsteuerung. Auf der anderen Seite kann der Fachhandwerker mithilfe des Raumklima Dashboards, einer zentralen, digitalen Plattform, mit den vernetzten Zehnder Produkten und Systemen seiner Kunden interagieren. Monitoring, Wartung und Service-Updates lassen sich dadurch mit wenigen Klicks bequem vom Schreibtisch aus erledigen.

Bewohner können mit der Zehnder ComfoControl App und dem Schnittstellenmodul Zehnder ComfoConnect LAN C zahlreiche neue, smarte Funktionen ihres heimischen Komfort-Lüftungsgeräts freischalten. Über personalisierte Wohnszenarien, wie beispielsweise „Fitnesstraining“ oder „Home Office“, wird so die Lüftungsleistung und die Zulufttemperatur vorrausschauend an den definierten Bedarf angepasst. Mit der Sprachsteuerung via Alexa und Google Assistant kann Zehnder ComfoAir Q zukünftig zudem ganz einfach per Zuruf bedient werden. Mithilfe der wibutler App lässt sich das Komfort-Lüftungsgerät außerdem mit den Smart Home Geräten anderer Hersteller vernetzen und zentral steuern. Nutzer profitieren somit von umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten für mehr Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort in der smarten Gebäudetechnik.

Fachhandwerker bekommen gleichzeitig mit dem Zehnder Raumklima Dashboard Einblick und Zugriff auf die vernetzten Zehnder Produkte ihrer Kunden. Diese neue digitale Plattform in anwenderfreundlichem Design lässt sich sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Endgeräten nutzen. Der Fachhandwerker kann somit bequem und standortunabhängig für optimales Raumklima und Wohngesundheit beim Kunden sorgen und erweitert gleichzeitig seine digitalen Dienstleistungen: Von der Überwachung von Funktionszyklen und Wartungsintervallen, über die Durchführung von Serviceupdates bis hin zu Ferndiagnosen wird so alles transparent und einfach steuerbar – natürlich nur bei vorheriger Genehmigung durch den Kunden.