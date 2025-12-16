16.12.2025  Pressemeldung Alle News von ifo

ifo: Geschäftsklima im Wohnungsbau leicht verbessert

Stornierungen nehmen deutlich zu

Die Stimmung im Wohnungsbau hat sich im November etwas aufgehellt. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg von -22,8 auf -21,0 Punkte. Die Unternehmen schätzten ihre Lage besser ein. Ihre Erwartungen für die kommenden Monate bleiben jedoch verhalten. „Die Unternehmen im Wohnungsbau sind aktuell zwar weniger pessimistisch“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. „Die Zukunftsaussichten bleiben jedoch unverändert schwach.“

Die Unternehmen im Wohnungsbau leiden weiter unter Auftragsmangel. Der Anteil der Firmen mit zu wenig Aufträgen stieg deutlich von 44,4 auf 47,0%. Selbst bereits geplante Projekte werden öfter verworfen: Der Anteil der Baufirmen, die von Stornierungen berichteten, kletterte von 8,0 auf 11,0%. Das ist der höchste Wert seit Oktober 2024. „Viele Bauprojekte werden aufgeschoben oder ganz abgesagt“, so Wohlrabe. „Das zeigt, wie instabil die Lage im Wohnungsbau weiterhin ist – eine echte Erholung ist weiterhin nicht in Sicht.“

ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.
Poschingerstr. 5
81679 München
Deutschland
Telefon:  +490899224-0
www.ifo.de
