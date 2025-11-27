Sachkundiger für den Betrieb, die Kontrolle und die Wartung von Fettabscheideanlagen nach EN 1825-1/2 sowie DIN 4040-100

Als Betreiber von Abscheideanlagen für Fette werden Sie und Ihre verantwortlichen Mitarbeiter darüber informiert, wie Abscheideanlagen für Fette entsprechend den rechtlichen und kommunalen Vorschriften und den Anforderungen nach DIN EN 1825-2 bzw. DIN 4040-100 betrieben und kontrolliert werden. Sie erlangen Sicherheit bei der Umsetzung der Vorschriften im eigenen Betrieb und bekommen praxisnahe Anregungen für Ihre tägliche Arbeit.

Inhalt

Gesetzliche Grundlagen an die Ableitung von Abwässern, die mit tierischen und pflanzlichen Ölen und Fetten verunreinigt sind

Behördliche Anforderungen an das Ableiten von fett- und ölhaltigen Abwasser

Technische Anforderungen an den Betrieb von Fettabscheideanlagen

Fettabscheider nach EN 1825

Aufbau

Wirkungsweise

Bemessung

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontroll- und Wartungsarbeiten

Führen des Betriebstagebuches

Praktische Beispiele

Ihr Nutzen

Sie betreiben und kontrollieren Abscheideanlagen für Fette rechtskonform und umweltgerecht.

Sie erhalten praktische Handlungsanleitungen.

Sie erfahren, wie Sie die Wartungs- und Entsorgungskosten Ihres Betriebes reduzieren.

Sie sind auf dem neuesten Stand der Normung.

399 EURO pro Person

Für KESSEL Servicepartner gelten die vereinbarten Konditionen.

Referent ist ein Fachdozent von KESSEL.

Bei vollständiger Teilnahme erhalten Sie eine entsprechende Teilnahmebestätigung von KESSEL.

Kursanmeldung

10.12.2025 Sachkunde Fettabscheider, online

Anmeldefrist: 10. Dez 2025, 09:00 Freie Plätze: 2

Veranstaltungszeitraum: 10. Dez 2025, 09:00 - 15:00

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.