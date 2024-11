Pünktlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung präsentiert der Deutsche Großhandelsverband Haustechnik (DG Haustechnik) e.V. seinen neuen Webauftritt. Die modernisierte Webseite besticht durch ein frisches Design, eine benutzerfreundliche Navigation und ein einheitliches Grafikdesign. Besonders wichtig: Die vier Fokus-Themen, die die Verbandsarbeit prägen, stehen klar im Mittelpunkt - Digitalisierung, Vertriebsweg, Nachhaltigkeit und Fachkräftebedarf.

Die Kernthemen im Überblick

Digitalisierung: Wir lassen Worten Daten folgen

Im dreistufigen Vertriebsweg der SHK-Branche sorgt der DG Haustechnik für effizienten und sicheren Datenaustausch zwischen Industrie, Großhandel und Handwerk. Gemeinsam mit den Partnern schafft der Verband die Voraussetzungen für einen reibungslosen, fehlerfreien Datenfluss - und somit für produktive und fehlerfreie Prozesse.

Vertriebsweg: Rückgrat der Haustechnik-Branche

Zwei Drittel aller Sanitärprodukte und die Hälfte aller Heizungsprodukte in Deutschland erreichen über den SHK- Großhandel die 48.000 Handwerksbetriebe der Republik. Der DG Haustechnik unterstützt den Großhandel, um sicherzustellen, dass Baustellen kontinuierlich mit modernster Technik versorgt sind.

Nachhaltigkeit: Ressourcenschonender Warenverkehr

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Anliegen im dreistufigen Vertrieb. Studien zeigen, dass der CO 2 -Fußabdruck durch den Großhandel um bis zu 50 % gesenkt wird. So trägt der DG Haustechnik zur Effizienz in der Logistik und gleichzeitig zum Klimaschutz bei.

Fachkräftebedarf: Gemeinsame Lösungen finden

Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels setzt sich der DG Haustechnik aktiv dafür ein, Lösungen zur Anwerbung und Bindung von Fachkräften zu entwickeln. Weiterbildungsinitiativen und Prozessoptimierungen sollen die Branche unterstützen, um den Bedarf zu decken und die Energiewende voranzutreiben.

Achim Laubenthal, Geschäftsführer des DG Haustechnik, erklärt: „Unsere Arbeit richtet sich schon lange an diesen Schwerpunkten aus. Die neue Webseite spiegelt dies wider und macht unser Leistungsportfolio transparent. Wir freuen uns darauf, diesen Auftritt bei der Mitgliederversammlung Ende November in Frankfurt mit den Unternehmern weiter mit Leben zu füllen.“

Über den DG Haustechnik

Der Deutsche Großhandelsverband Haustechnik e.V. (DG Haustechnik) ist Sprachrohr des deutschen Haustechnik-Großhandels, der ein wertschöpfendes Bindeglied zwischen Herstellern und Handwerkern darstellt. Die Mitgliedsunternehmen liefern und konfigurieren unter anderem Produkte für die Wärmewende, zur Sicherung der Trinkwasserqualität sowie hochwertige Sanitär­produkte. Sie gestalten wesentliche Schnittstellen zwischen Handwerk, Handel und Industrie und arbeiten aktiv an den gesellschaftlichen Megathemen Klimaschutz und demografischer Wandel mit. Informationen unter www.dg-haustechnik.de