Der große Einfluss des Thermostatkopfes auf energieeffizientes Heizen wird stark unterschätzt. Der korrekte Einsatz des Thermostatkopfes sorgt neben dem entsprechenden Wohlbefinden in den Räumlichkeiten auch für ein reguliertes und effizientes Heizsystem und hilft bei Kosteneinsparung.

Damit bei jedem Heizkörper der richtige Thermostatkopf montiert werden kann, bietet HERZ seine kompakten MINI Thermostatköpfe in den drei marktüblichen Anschlussformen an. Hierbei zeichnen sich HERZ MINI Thermostatköpfe durch ihre kompakten Abmessungen, modernes Design und einfache Installation am Heizkörperventil aus.

Die gut lesbare Skala ermöglicht eine bequeme Einstellung des Thermostatkopfes auf die Wunschtemperatur. Die Raumtemperatur wird durch den integrierten Flüssigkeitsfühler kontinuierlich an die gewünschte Temperatur angepasst. Nicht nur kompakt, kostengünstig und kompetent, sondern auch eine Augenweide.

HERZ MINI Thermostatkopf

Anschlussgewinde: M 28 x 1,5

Länge: 75 mm

Handraddurchmesser: 45 mm

Sollwertbereich: 0 - 30 °C

6 - 28 °C

Bestellnummer: 1 9200 30/60



HERZ MINI H Thermostatkopf

Anschlussgewinde: M 30 x 1,5

Länge: 78 mm

Handraddurchmesser: 45 mm

Sollwertbereich: 0 - 30 °C

6 - 28 °C

Bestellnummer: 1 9200 38/68

HERZ MINI D Thermostatkopf

Anschlussgewinde: Schnappbefestigung

Länge: 88 mm

Handraddurchmesser: 45 mm

Sollwertbereich: 0 - 30 °C

6 - 28 °C

Bestellnummer: 1 9200 09/99