Unsere Schwesterfirma HEATpower24 GmbH tritt als bundesweit aufgestellter Service- und Kundendienst für unsere Produkte und Dienstleistungen rund um Heiz- und Kühlwasseraufbereitung auf – ebenso für die Marken Flamco und Comap.

Als spezialisierter Servicedienstleister deckt HEATpower24 das gesamte Spektrum der Wasseraufbereitung in Heiz- und Kühlsystemen ab. Von der Planung und Installation über Wartung und Instandhaltung bis hin zur Störungsbeseitigung – Kunden profitieren von einem Komplettservice aus einer Hand. Die enge Verbindung zu den drei Premiummarken UWS Technologie GmbH, Flamco und Comap, alle Teil der Aalberts hfc Unternehmensgruppe, garantiert höchste Fachkompetenz und direkten Zugang zu innovativen Technologien.

Der ganzheitliche Ansatz – von Erstbefüllung über Wartung bis Reparatur und Dokumentation – hilft Betreibern, Planern und Handwerkern Energieeffizienz zu optimieren, Betriebskosten zu senken, Stillstände zu vermeiden und Garantien sicherzustellen.

Darüber hinaus unterstützt HEATpower24 bei Kapazitätsengpässen, großen Projekten oder kurzfristigen Anforderungen – sei es durch Mietgeräte oder durch den Service des eigenen Fachpersonals.

Expertise durch starke Partnerschaften

Die UWS Technologie GmbH, Flamco und Comap sind als Tochtergesellschaften von Aalberts hfc weltweit führend in ihren Bereichen. Aalberts hfc ist ein globaler Technologieführer für innovative Lösungen in der Gebäudetechnik und entwickelt Produkte für Heiz-, Kühl- und Sanitärsysteme, die Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in Gebäuden fördern. Mit einem Portfolio, das von Regelventilen über Druckhaltesysteme bis hin zu Wasseraufbereitungslösungen reicht, setzt die Unternehmensgruppe Maßstäbe in der Branche.

Flächendeckende Präsenz für schnelle Reaktionszeiten

Die strategische Positionierung mehrerer Standorte in Deutschland ermöglicht es HEATpower24, Kunden bundesweit schnell und zuverlässig zu betreuen. Ob Industrieanlagen, Gewerbeobjekte oder komplexe Gebäudeinfrastrukturen – das Serviceteam steht mit fundiertem Fachwissen und langjähriger Erfahrung zur Verfügung.

„Mit HEATpower24 schaffen wir einen Mehrwert für unsere Kunden, indem wir technische Exzellenz mit erstklassigem Service verbinden", betont das Unternehmen. „Unsere enge Anbindung an die Aalberts hfc Familie ermöglicht es uns, auf höchstem Niveau zu agieren und innovative Lösungen direkt in die Praxis umzusetzen."

Über HEATpower24

HEATpower24 ist der spezialisierte Servicepartner für Kühl- und Heizwasseraufbereitung in Deutschland. Mit mehreren Standorten bundesweit bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen für UWS, Flamco und Comap Produkte. Als Teil des Aalberts hydronic flow control Netzwerks verbindet HEATpower24 technologische Innovation mit praxisorientiertem Service.

Weitere Informationen unter: heatpower24.com/