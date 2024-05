Dusch-WCs vereinen eine herkömmliche Toilette mit den Vorteilen eines Bidets, um verschiedenen Hygienebedürfnissen in einer durchdachten Lösung gerecht zu werden. In Japan längst Standard, bietet diese Toilettenlösung ein neues Hygieneerlebnis mit dem natürlichsten Reinigungsmittel überhaupt: Wasser. Es ist schonend zur Haut, aber äußerst effektiv und hygienisch - und nachhaltiger als Toilettenpapier. Mit GROHE Sensia Pro, der neuesten Ergänzung des Dusch-WC-Portfolios von GROHE, bringt die Marke ein erschwingliches Einsteigerprodukt auf den Markt und erschließt so neue Zielgruppen. Durch vielseitige Funktionen spricht das Dusch-WC dabei ein breites Publikum an: von Wellness-Liebhaber:innen bis hin zu Hygiene- und Technikbegeisterten.

Bequem zu bedienen und leicht zu reinigen

GROHE Sensia Pro bietet ein fortschrittliches Hygieneerlebnis - bequem über eine Fernbedienung mit Benutzerprofil-Speicherung gesteuert. Die beiden Duscharme verfügen über eine einstellbare Wassertemperatur und sind jeweils für unterschiedliche persönliche Bedürfnisse konzipiert: eine Standard-Dusche und eine Lady-Dusche, die ideal für den weiblichen Intimbereich ist. Beide können auf einen oszillierenden Sprühstrahl mit automatischer Vor- und Rückwärtsbewegung eingestellt werden. Die Position der Düse und die Sprühstärke können ebenfalls den individuellen Vorlieben angepasst werden. Nach jeder Benutzung reinigen sich die Sprühdüsen selbst mit Frischwasser. Die integrierte Trockenfunktion macht das Dusch-WC darüber hinaus nicht nur besonders komfortabel, sondern reduziert auch den Toilettenpapierverbrauch.

Auch die Hygiene der Toilette selbst spielt eine wichtige Rolle. Die Keramikglasur hat eine antibakterielle Wirkung, während die antihaftbeschichtete Oberfläche Schmutz und Kalk abweist. Für eine gründliche, aber leise Reinigung sorgt GROHE Triple Vortex Flush mit drei Wasserabläufen, die einen kraftvollen Strudel erzeugen. GROHE Sensia Pro verfügt zudem über eine automatische Öffnungs- und Schließfunktion für den Sitz und den Deckel, um eine hygienische Nutzung sicherzustellen. Ein dezentes Nachtlicht bietet beim nächtlichen Toilettengang bessere Orientierung im Dunkeln, ohne das grelle Zimmerlicht einschalten zu müssen und somit den eigenen Ruhemodus zu stören. All diese Funktionen sind in ein modernes Design mit klaren Linien integriert, das GROHE Sensia Pro zu einem Highlight in jedem Badezimmer macht.

Einfache Installation mit GROHE Rapid SLX

GROHE Sensia Pro bietet maximale Flexibilität im Badezimmer, nicht nur für Verbraucher:innen, sondern auch für das Fachhandwerk dank der Kombination mit GROHE Rapid SLX. Das komplett vormontierte WC-Montage-Element ist die ideale Lösung für die Installation eines Dusch-WCs, da es über einen universellen Wasseranschluss und eine integrierte Steckdose verfügt. Darüber hinaus macht die integrierte Spülstromdrossel die Regulierung des Wasserflusses einfach. Das Ergebnis: Kein unerwünschtes Spritzen oder Überlaufen während des Spülvorgangs - auch nicht bei einer randlosen Toilette wie GROHE Sensia Pro.