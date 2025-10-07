Einmalig effizient: Mit JUDO Bio-balance präsentiert JUDO einen hochwirksamen und kosteneffizienten Kalkschutz für die Gebäudetechnik. Dank dem hocheffektiven Bio-Carat® Verfahren minimiert die Neuheit Kalkablagerungen in der gesamten Trinkwasserinstallation und trägt zum Werterhalt der Immobilie bei. Ganz ohne Zusatzstoffe, mit wartungsarmem Betrieb und besonders umweltfreundlich.

JUDO Bio-balance ist die optimale Lösung gegen Kalk für Wohnungsbaugesellschaften, Industrie, Gewerbe und alle, die einen umweltfreundlichen Kalkschutz im Großformat suchen. Besonders nachhaltig und wirtschaftlich minimiert die neue Anlage langfristig Kalkablagerungen an der gesamten Trinkwasserinstallation bis 80 °C – bei minimalem Wartungsaufwand und geringen Folgekosten. Im Laufe des Jahres bringt JUDO vier Ausführungen der Neuheit mit unterschiedlichem Nenndurchfluss für 30 bis 100 Wohneinheiten auf den Markt. Größere Anlagen mit einem höheren Nenndurchfluss können individuell angefragt werden – für noch mehr Leistung.

Das Herzstück der Anlage ist das Bio-Carat® Verfahren: Kalk befindet sich gelöst als Calcium-, Magnesium- und Hydrogencarbonat-Ionen im Trinkwasser. Durch das hocheffektive Bio-Carat® Verfahren wird der Kalk stabilisiert und setzt sich nicht an den Innenwandungen von Rohrleitungen, Wärmeübertragern und Armaturen ab – stattdessen wird er mit jeder Wasserentnahme einfach ausgespült. Möglich wird dies durch den Einsatz des eigens von JUDO entwickelten Granulats, welches sich besonders gut bei der Bildung von Impfkristallen eignet und in einem optimierten Verfahren aufbereitet wird. Auf der Oberfläche des Granulats werden Impfkristalle gebildet. Hier docken weitere, im Trinkwasser gelöste Calcium- und Carbonat-Ionen eher an, als dass sie sich in Form von Kalkstein an Rohrleitungen, Wärmeübertragern oder sonstiger wasserführender Technik absetzen. Sobald diese Impfkristalle eine gewisse Größe erreicht haben, werden sie kontinuierlich in die Trinkwasserinstallation abgegeben. An diesen mikroskopisch kleinen Impfkristallen wiederum können weitere Calcium- und Carbonat-Ionen andocken, bis diese schließlich ausgespült werden. Die Wirksamkeit der Anlage ist nach DIN 3607 gegeben und vermindert nachweislich die negativen Auswirkungen von kalkhaltigem Wasser in der Trinkwasserinstallation – für den Werterhalt von Rohrleitungen, Warmwasserbereitern, Armaturen und Co.

Benutzerfreundlich und betriebssicher: JUDO Bio-balance verfügt über einen vollautomatischen Betrieb mit SPS-Anlagensteuerung. Das 4.3" Farb-Touch-Display visualisiert Anlagenzustände und dient als Betriebs-, Funktions- und Störanzeige: Der Hauptbildschirm zeigt die jeweiligen Anlagenkomponenten übersichtlich an, damit lassen sich sämtliche Betriebs- und Schaltzustände optisch überwachen und jederzeit abrufen. Die intuitive Benutzerführung des Displays leitet mühelos durch die Menüs und ermöglicht eine leichte Inbetriebnahme. Eine Anlagendesinfektion mit integriertem Bypass zur Sicherung der Wasserversorgung wird nach 72 Stunden Betrieb automatisch ausgelöst. Zudem verfügt die Anlage über einen Rückflussverhinderer und eine Sicherheitsschaltung bei Wiederanlauf nach einem Stromausfall.

Da dem Trinkwasser durch das Bio-Carat® Verfahren weder Inhaltsstoffe entzogen noch hinzugefügt werden, bleibt die Trinkwasserqualität unverändert – Calcium und Magnesium bleiben dem Trinkwasser enthalten. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern hält auch die Betriebskosten auf einem niedrigen Level: Der geringe Wartungsaufwand in Verbindung mit den minimierten laufenden Kosten für Betriebsmittel und Personal sorgt für einen besonders kosteneffizienten, wirtschaftlichen Einsatz der Anlage. Ein Wechsel des Granulats ist nur alle fünf Jahre notwendig. Gerade in Großgebäuden können durch Kalk verursachte Schäden innerhalb der Trinkwasserinstallation schwerwiegende Folgen haben. Reparaturen oder gar der Austausch wasserführender Technik gestalten sich oft kompliziert und besonders kostspielig – JUDO Bio-balance reduziert Kalkablagerungen auf ein Minimum und verhindert die Entstehung solcher Schadensbilder sowie die Minderung der Energieeffizienz. Eigentümer wie Wohnungsbaugesellschaften punkten durch den Erhalt der Wasserzusammensetzung zudem bei ihren Mietern.

Wie alle Produkte der JUDO Wasseraufbereitung überzeugt Bio-balance mit der bewährten JUDO Qualität: Die hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl und die Kunststoffverkleidung machen die Anlage besonders langlebig. Dank der kompakten Bauweise verfügt die Anlage über eine geringe Aufstandsfläche. Damit liefert Bio-balance auf kleinstem Raum den wirkungsvollsten Kalkschutz für die Gebäudetechnik im Vergleich zu herkömmlichen Technologien auf dem Markt. Gleichzeitig lässt sich die Anlage problemlos installieren und ist sofort einsatzbereit.

Ob alternativer Kalkschutz, Enthärtung oder Dosierung: Die Verfahren der Wasseraufbereitung zur Vermeidung von Kalkablagerungen und deren Folgeschäden sind vielfältig. Mit über 85 Jahren Erfahrung verfügt JUDO über die notwendige Expertise und ein Produktportfolio, das auf dem Markt der Wasseraufbereitung einzigartig ist. JUDO Bio-balance ist die beste Wahl für alle, die eine umweltfreundliche, wartungsarme und kosteneffiziente Methode suchen, um die Trinkwasserinstallation langfristig zu bewahren – besonders geeignet für Wohnanlagen, Industrie und Gewerbe.