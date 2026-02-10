STIEBEL ELTRON sucht Servicetechniker Region Augsburg, Rosenheim, Ingolstadt (m/w/d)
Als unabhängiges deutsches Unternehmen in Familienbesitz bieten wir sichere Arbeitsplätze mit hohem Gestaltungsspielraum. Lassen Sie uns gemeinsam die Energiewende vorantreiben!
Servicetechniker Region Augsburg, Rosenheim, Ingolstadt (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Im Werkskundendienst führen Sie Inbetriebnahmen, Einweisungen und Wartungen von Heizungswärmepumpen und Lüftungsintegralgeräten durch
- Sie suchen zielgerichtet Fehler unter Berücksichtigung der elektrischen und hydraulischen Einbindung des Gerätes
- Sie reparieren Wärmepumpen und Lüftungsintegralgeräte, z. T. mit Eingriff in den Kältekreis
- Sie stimmen sich eng mit Handwerk, Vertrieb und Betreiber ab
- Sie arbeiten an internen Qualitätsprozessen mit und tragen zur Optimierung der Prozesse und Geräte bei
Ihr Profil:
- Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung als Kälte – und Klimatechniker, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker SHK, Mechatroniker für Kältetechnik oder Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik
- Sie haben Spaß daran sich in neue Aufgaben in den Bereichen Elektro-, SHK- und Kältetechnik einzuarbeiten und an Qualifizierungsmaßnahmen teilzunehmen
- Sie treten freundlich, souverän und verbindlich auf
- Sie bringen sehr gute Deutschkenntnisse für die Zusammenarbeit im Team und mit Kunden ein
- Eine ausgeprägte Kundenorientierung und zeitliche Flexibilität zeichnen Sie aus
- Ein Führerschein der Klasse 3/B rundet Ihr Profil ab
Wir bieten:
- Volle Konzentration auf Ihren Job - Beginn und Ende Ihrer Einsätze am Wohnort, fachliche Unterstützung durch regionale technische Ansprechpartner und eine Servicehotline
- Beste Ausstattung - Top ausgestattetes Fahrzeug, professionelle Werkzeugausstattung, Materiallieferung per Nachtexpress, Smartphone auch zur Privatnutzung
- Spezialist*in für Wärmepumpe werden - Individuelle Qualifizierung mit spannenden Lernmöglichkeiten (z. B. Kälteschein, Elektrofachkraft) sowie Aus- und Weiterbildungen an unseren Produkten
- 30 Urlaubstage sowie attraktive Vergütung - inkl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie Zusatzgelder, Betriebliche Altersvorsorge
- Weitere Vorteile - Gruppenunfallversicherung (auch für den Privatbereich), Bike-Leasing für bis zu zwei Räder, Vergünstigungen bei über 1.500 Markenanbietern (Corporate Benefits)
- Vielfältige Entwicklungsperspektiven - in einem stark wachsenden Familienunternehmen und einem Servicetechniker-Team mit starkem Zusammenhalt
Passt Ihr Profil? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
Kontakt
Katharina Werner
HR Business Partner
0553170296261
+49 5531 702 710
Hotline Kundendienst
+49 5531 702 111