Die VdZ-Startup-Area auf der GET NORD verzeichnete einen erfreulich starken Zulauf. 13 junge Unternehmen präsentierten ihre neuen, hochinnovativen Produkte aus den Bereichen Gebäude-, Heizungs- und Sanitärtechnik. Die Trendschau aus dem gesamten Spektrum der Gebäudetechnik lockte rund 39.000 Besucher auf die Fachmesse nach Hamburg.

„Das war ein starker Abschluss unserer Startup-Saison, den wir auf der GET NORD in Hamburg feiern konnten! Die ausstellenden Startups waren ein Besuchermagnet und konnten viele wichtige Kontakte knüpfen. Die hohe Besucherzahl und die positive Resonanz zeigen, dass wir mit unserer Startup-Area einen echten Mehrwert geschaffen haben“, so Stefanie Bresgott, Bereichsleitung Kommunikation und Marketing der VdZ.

Im Jahr 2024 richtete die VdZ insgesamt drei Startup@-Areas auf den großen Fachmessen aus. Nach der SHK+E ESSEN und der ifh INTHERM bildete die GET NORD den Abschluss unserer diesjährigen Startup-Veranstaltungen. Insgesamt besuchten über 100.000 Interessierte die drei Fachmessen. Im kommenden Jahr wird die ISH 2025 das Startup-Highlight-Event der Branche sein. Bis zu 40 nationale und internationale Startups werden in Halle 11.1 ausstellen.

Weitere Informationen

Startup@GET Nord: www.vdzev.de/projekte/startups/startupgetnord-2024/