Der Vorstand Finanzen, André Wehrhahn (54), legt zum 30. Juni 2024 sein Vorstandsmandat bei der Hansgrohe SE nieder.

André Wehrhahn ist im Oktober 2021 zur Hansgrohe SE gekommen und hat seither erfolgreich die Finanz- und Controlling-Organisation weiterentwickelt. Zuvor war der studierte Betriebswirt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung CFO bei der Faber Castell AG.

„Wir danken André Wehrhahn sehr für seine erfolgreiche Arbeit in den letzten Jahren“, kommentiert Klaus F. Jaenecke, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hansgrohe SE, die Entscheidung Wehrhahns. „Über die Leistungen im Finanz- und Controllingbereich hinaus, hat André Wehrhahn auch die Entwicklung von strategischen Projekten wie beispielsweise die Einführung von S/4 HANA maßgeblich vorangetrieben“, so Jaenecke weiter. „Der gesamte Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung und wünscht André Wehrhahn weiterhin viel Erfolg und ihm als auch seiner Familie alles Gute und viel Glück.“

Martial Gil (54) ist in Frankreich geboren und seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichsten Managementpositionen bei Hansgrohe tätig. Der studierte Mathematiker und Betriebswirt begann 2002 seine Karriere in der Hansgrohe Group als Financial Controller für die Tochtergesellschaft in Frankreich. Zuvor, von 1995 bis 2002, war er Financial Controller für den französischen Spielzeughersteller MGM Toys. 2010 wurde Martial Gil Geschäftsführer der französischen Tochtergesellschaft von Hansgrohe. Zuletzt war Martial Gil Vice President Sales für die Region Middle East, Afrika, CIS und Lateinamerika und kann damit nicht nur auf langjährige Erfahrungen im Finanz- und Controllingbereich, sondern ebenso internationale Expertise vorweisen.

Frank Semling (57), bleibt als Vorstand Operations und stellvertretender Vorsitzender unverändert Mitglied des Vorstands, ebenso Christophe Gourlan (51) als Vorstand Vertrieb. Sandra Richter (49) bleibt als Personalvorständin genauso unverändert wie Hans Jürgen Kalmbach (49) als Vorsitzender des Vorstands. „Der gesamte Aufsichtsrat freut sich auf eine weiterhin konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Vorstandsgremium und wünscht Martial Gil alles Gute für seine neue Rolle als CFO“, blickt Jaenecke nach vorne.