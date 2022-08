Für den Geschäftsbereich Haustechnik hat Nordwest zwei renommierte Lieferantenpartner gewonnen. Mit ihren Sortimenten sorgen Bosch Thermotechnik und Dornbracht für ein noch größeres Warenangebot am Nordwest­Zentrallager. Für die Handelspartner bieten sich neue Absatzchancen im Heizungs- und Sanitärsegment dank schneller Warenverfügbarkeit.

Das Nordwest-Zentrallager umfasst umfangreiche Sortimente ausgewählter Lieferantenpartner. Neu in diesem Kreis sind Bosch Thermotechnik aus Wetzlar und Dornbracht aus Iserlohn. Von der Produktvielfalt und -qualität der beiden Anbieter profitieren die Handelspartner von Nordwest. Binnen 24 Stunden sind die bestandsgeführten Waren über das Gießener Lager verfügbar - auf Wunsch mit direkter Belieferung zum Endkunden und auf die Baustelle.

Strategische Partnerschaft mit Bosch Thermotechnik

„Durch die Zusammenarbeit mit Bosch Thermotechnik am Zentrallager stärken wir unsere Handelspartner“, sagt Matthias Faßbender, Kompetenzfeldleiter Heizung bei Nordwest. „Im Heizungssegment verfügt unser neuer Lieferentenpartner über eine hohe Endkundendurchdringung.“ Zuerst werden elektrische Warmwasserbereiter eingelagert: mit der brandneuen Durchlauferhitzer-Serie Tronic 4001, 5001 und 7001. Im Jahresverlauf wird das Sortiment ausgeweitet auf Wärmepumpen und kontrollierte Wohnraumlüftung. Die strategische Partnerschaft mit Bosch Thermotechnik ist ein wichtiger Schritt in der Umsetzung des Konzentrationskonzepts der Nordwest-Haustechnik. „In diesem Rahmen ist die Zusammenarbeit mit Bosch einmalig in der Verbandswelt“, betont Matthias Faßbender.

Dornbracht: Produktwelt mit rund 6.000 Artikeln

Ab sofort ist das komplette Dornbracht-Programm mit rund 6.000 Artikeln über das Nordwest-Zentrallager von den Handelspartnern bestellbar. Dazu gehören die Armaturen-Serien Imo und Tara sowie Accessoires und Brausen. „Unseren Handelspartnern bietet die Produktwelt von Dornbracht neue Verkaufsmöglichkeiten“, sagt Ali Daour, Kompetenzfeldleiter Sanitär bei Nordwest. „Bereits im Produktausschuss kam die Partnerschaft sehr gut an. Auch die weiteren Rückmeldungen von Handelspartnern sind durchweg positiv.“