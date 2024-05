Mit ihrem eleganten Erscheinungsbild und ihren vielfältigen Einbaumöglichkeiten setzen die Mineralguss Duschwannen BERGEN neue Maßstäbe für luxuriöse Duscherlebnisse. BERGEN erfüllt die hohen Ansprüche an Design und Qualität, die in der heutigen Zeit an Badprodukte gestellt werden. Der Mineralguss zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit aus. Repabad- Mineralguss ist silikatfrei, stabil und rutschfest. Die antibakterielle Oberfläche ist kratzfest und pflegeleicht. Das Material harmoniert mit Materialien wie Fliesen, Holz, Glas und lässt sich sehr gut mit den REPANEEL Wandpaneelen aus Naturmaterialien kombinieren. Die hochwertige Dusche in Granitoptik ist einer geflammten Granitplatte nachempfunden und in den Farben Weiß, Anthrazit, Cappuccino und Zement von 90 bis 180 cm Länge erhältlich.

Die spezielle Gelcoat-Oberfläche und der umlaufende Rand haben eine angeraute und dadurch äußerst rutschhemmende Struktur, die die Rutschsicherheitsklasse Bewertungsgruppe C für nassbelastete Barfußbereiche erfüllt. Die Rückseite besteht aus einem Verbundgemisch mit einem mineralischen Füllstoff. Die Duschwanne BERGEN hat eine Stärke von 2,5 cm. Der Designrost aus Edelstahl schließt bündig mit der Duschfläche ab. Die hohe Stabilität des Materials ermöglicht einen barrierearmen Einbau sowie reduzierte Einstiegshöhen. Für eine sichere Abdichtung sorgt beim Einbauen die Installationsbox, die darüber hinaus eine saubere Trennung der Gewerke ermöglicht. Wandbündige Seiten können vor Ort mit handelsüblichen Werkzeugen wie Kreissäge, Stichsäge oder Winkelschleifer an bauliche Gegebenheiten angepasst werden.

Abmessungen:

90 x 90 cm 100 x 80 cm 120 x 80 cm 140 x 80 cm 160 x 80 cm 180 x 80 cm

100 x 90 cm 120 x 90 cm 140 x 90 cm 160 x 90 cm 180 x 90 cm

100 x 100 cm 120 x 100 cm 140 x 100 cm 160 x 100 cm 180 x 100 cm

www.repabad.com/duschen/bergen/