Die elektronischen Regelventile der Baureihe „iQ“ von Gampper können mit der „dxLINK21“-App in Betrieb genommen und geregelt werden. Quelle: Gampper

Sie kann deutlich mehr als nur über eine Bluetooth-Verbindung die Soll-Wassermengen einstellen und auslesen: Die „dxLINK21“- App ist vielmehr eine leistungsfähige Inbetriebnahme-App, die eine Vielzahl weiterer Einstellungen und Informationen liefert – und das direkt auf der Schnittstelle der Gewerke Heizen & Kühlen sowie Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR). Damit sorgt die App für eine völlig neuartige Transparenz auf der Baustelle. Die App dxLINK21 ist verfügbar zum kostenlosen Download in den App-Stores von Apple für iOS-Geräte und im Google Play Store für Android-Geräte.

Vielfältige Funktionen

Klassische Apps zur Einstellung für Regelventile können, soweit überhaut verfügbar, oft nur die Soll-Wassermenge einstellen. Die „dxLINK21“ App von Gampper für die elektronischen Ventile der Baureihe „iQ“ kann da viel mehr, sie spielt regelrecht in einer anderen Liga. Die App bietet eine Vielzahl weiterer Einstellungen und Funktionen, die letztlich auch mit den deutlich vielfältigeren Möglichkeiten der Ventile zusammenhängen.

Getrennte Spülvorgänge für Heizungs- und Kälteseite anstoßen

So können Anwender mit der App Spülvorgänge anstoßen, bei dem 6-Wegeventil getrennt nach Heizungs- und Kältenetz. Hier bietet die App auch die häufig zum Einsatz kommende Möglichkeit, einfach auf Knopfdruck die Heizungs- und Kälteseite zu vertauschen.

Regelsignal in zu regelnde Wassermengen umrechnen und anzeigen

Besonders hilfreich ist die App bei Schnittstellen übergreifenden Informationen und Funktionen. Sie zeigt dem Anwender die am Regelventil ankommenden Regelsignale und wie das Regelsignal in zu regelnde Wassermenge umgerechnet wird. Ist zum Beispiel eine Sollwassermenge von 100 l/h eingestellt, wird ein ankommendes Regelsignal von 5 V bei eingestellter linearer Kennlinie auf 50 l zu regelnde Wassermenge umgerechnet und eingestellt (entsprechend bei eingestellter gleichprozentiger Kennlinie auf 25 l/h).

Damit erhält der Anwender zum ersten Mal überhaupt die Möglichkeit, die tatsächlich zu regelnde Wassermenge direkt zu überprüfen.

Transparenz auf der Baustelle

Mit der Darstellung der Informationen aus der MSR sorgt die Gampper-App für eine völlig neuartige Transparenz auf der Baustelle. So werden Informationen zu analogen Regelsignalen, aber auch digitaler Buskommunikation, übersichtlich abgebildet. Der Anwender sieht Busadressen, Verbindungsgeschwindigkeit und viele weitere Parameter, die für die Funktionsbeurteilung gerade an einer Gewerke-Schnittstelle enorm wertvoll sind. Programmierer in der MSR sehen über die App direkt, wie Befehle, die sie gerade programmieren, auf dem Regelventil ankommen.

Einfache Änderung von Einstellwerten über die App

Fehler bei der Skalierung von Werten sind häufig die Ursache von Fehlfunktionen. Sie werden schnell erkannt und lassen sich direkt in der App ändern. Auch Daten wie Bus-Adressen oder Baudraten können schnell und einfach über die dxLINK21-App verändert werden.

