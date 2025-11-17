Die SFA Gruppe präsentierte auf der ISH in Frankfurt ihr breites Portfolio mit Lösungen für alle Phasen des Wasserkreislaufs – vom Sammeln, Pumpen und Fördern von Wasser über die Nutzung im Badezimmer bis hin zur nachhaltigen Wasseraufbereitung. Mit über sechs Jahrzehnten Erfahrung zeigte die Gruppe unter dem Leitmotiv „Shaking up water“ stilvolle, barrierearme Duschsysteme, smarte Technik und leistungsstarke Pumpen. Ein Beispiel dafür ist die Saugpumpe Sanifloor+: Das Messehighlight von Sanibroy ist die durchdachte Antwort auf bauliche Herausforderungen bei der Installation einer bodengleichen Dusche.

Egal, ob ein direkter Zugang zu einem Abwasserfallrohr fehlt oder besondere bauliche Bedingungen bestehen – die Sanifloor+ überzeugt durch Flexibilität und einfache Installation. Ein Funk-Kommunikationssystem zwischen Ablauf und Pumpe erleichtert die Montage erheblich. Die Sanifloor+ wird als Komplettpaket mit Saugpumpe, Funkempfänger und Siphon für verschiedene Einbausituationen angeboten.

Vielseitiger Einsatz und maximale Sicherheit

Mit einer Förderweite von bis zu 30 Metern und einer Förderhöhe von bis zu 3 Metern ermöglicht die Sanifloor+ den Einbau bodengleicher Duschen nahezu überall im Haus – selbst ohne direkten Zugang zu einem Abwasserfallrohr. Wartungsarbeiten werden durch ein abnehmbares, reinigungsfreundliches Haarsieb erheblich erleichtert.

Durch die Auslagerung elektrischer Bauteile bietet die Sanifloor+ maximalen Schutz vor Feuchtigkeit und minimiert elektrische Risiken. Ihre robuste Bauweise und die Schutzklasse IP44 gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.

Duschkomfort und Flexibilität für jeden Bodenaufbau

Mit einer Förderleistung von bis zu 30 L/min bei einer Förderhöhe von 1 m bietet Sanifloor+ eine leistungsstarke Lösung, die auch für den reibungslosen und komfortablen Einsatz von Regenbrausen entwickelt wurde. Je nach baulicher Situation ist sie in Varianten für Fliesenböden, extraflache Duschwannen oder befliesbare Wedi® Duschelemente erhältlich. Sobald Wasser den Ablauf erreicht, aktiviert das Funk-Kommunikationssystem die Pumpe automatisch und sorgt für eine effiziente Funktion.

Komplettlösung für eine altersgerechte Dusche

Auf der ISH 2025 präsentierte SFA Deutschland eine Produktkombination aus einer Sanifloor+ von Sanibroy sowie einer Duschwanne und einer Duschabtrennung der Schwestermarke Kinedo. SFA demonstrierte damit eine Lösung für ein altersgerechtes Bad aus einer Hand, die den Anforderungen an eine flexible Installation, höchste Sicherheit und einfache Wartung gerecht wird.