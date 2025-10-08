08.10.2025  Pressemeldung Alle News von NORMBAU

NORMBAU: Hotelbäder neu gedacht.

Die Ansprüche an moderne Hotels steigen stetig: Gäste erwarten heute nicht nur Komfort und Sicherheit, sondern auch ein stimmiges Design, das zum Gesamterlebnis beiträgt. Gerade das Badezimmer wird immer mehr zur Visitenkarte des Hotels – ein Ort, an dem sich Ästhetik und Funktionalität vereinen müssen.

Unsere NORMBAU Sanitär-Accessoires leisten dazu einen entscheidenden Beitrag. Sie sind:

  • Aus hochwertigen Materialien gefertigt – robust, langlebig und pflegeleicht, wie pulverbeschichtetes Aluminium oder hochglanzpolierter Edelstahl
  • In elegantem Design – zeitlos, stilvoll und perfekt anpassbar an jedes Interieur und Raumkonzept
  • Durchdacht in der Funktion – komfortabel, barrierefrei und auf intensive Nutzung ausgelegt

So entsteht eine Lösung, die weit über reine Ausstattung hinausgeht:

  • Ein harmonisches Gesamtbild, das Gäste begeistert
  • Hygienische Sicherheit, die Reinigungsteams entlastet
  • Investitionssicherheit, die Betreibern langfristig Kosten spart

Entdecken Sie unsere Lösungen für Hotels auf unserer Website!

NORMBAU GmbH
NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
Deutschland
Telefon:  + 49 7843 704-0
www.normbau.de
Anzeigen
Querschiesser Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Aalberts hfc MST GmbH
BOACRAFT Deutschland GmbH
DEBE Flow Group GmbH
STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH

DESTATIS:

30.09.2025

Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2025 um 1,2 % gesunken
mehr

Importpreise im August 2025: -1,5 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert
mehr

Inflationsrate im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung