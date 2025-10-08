NORMBAU: Hotelbäder neu gedacht.
Unsere NORMBAU Sanitär-Accessoires leisten dazu einen entscheidenden Beitrag. Sie sind:
- Aus hochwertigen Materialien gefertigt – robust, langlebig und pflegeleicht, wie pulverbeschichtetes Aluminium oder hochglanzpolierter Edelstahl
- In elegantem Design – zeitlos, stilvoll und perfekt anpassbar an jedes Interieur und Raumkonzept
- Durchdacht in der Funktion – komfortabel, barrierefrei und auf intensive Nutzung ausgelegt
So entsteht eine Lösung, die weit über reine Ausstattung hinausgeht:
- Ein harmonisches Gesamtbild, das Gäste begeistert
- Hygienische Sicherheit, die Reinigungsteams entlastet
- Investitionssicherheit, die Betreibern langfristig Kosten spart
Entdecken Sie unsere Lösungen für Hotels auf unserer Website!