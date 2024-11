DEIN IMPACT

Du wirst eng mit dem Produktteam Heizung zusammenarbeiten, welches aus einem Designer und drei Softwareentwicklern besteht. Deine Position ist stark auf unser Kernprodukt, die Planung von Heizungsanlagen, fokussiert. Wir planen unsere Aktivitäten auf weitere erneuerbare Energiequellen (u.a. Photovoltaik) auszuweiten, weshalb du eng mit weiteren Teams zusammenarbeiten wirst.

Bis Ende des Jahres (bei Einstieg noch in 2024) wirst du dabei helfen, unser webbasiertes Produkt zu optimieren. Anschließend wirst du im Verlauf der ersten drei bis sechs Monate des Jahres 2025 beim Aufbau neuer Produkte für den Vertrieb und die Planung von Heizungen zu entwickeln. Du wirst kontinuierlich in Entscheidungsprozesse eingebunden sein und die Grundlage für Design und Softwareentwicklung legen.

Weitere Aufgaben umfassen:

Erstellen von Berechnungslogiken zur Auslegung von Heizungsanlagen (Schwerpunkt Wärmepumpe)

Prüfung, ob alle Berechnungen und Vorschläge normkonform sind

Zusammenarbeit mit dem Design- und Softwareteam und unseren Bestandskunden zur Verbesserung der Benutzererfahrung

Aktive Beteiligung an den Design-, Programmier- und Testzyklen für bestehende und neue Funktionen

Übernahme einer hohen Verantwortung, um unsere Software zur führenden Planungssoftware im Bereich Einfamilienhäuser / Mehrfamilienhäuser zu machen

Auslegung von Heizungssystemen ohne softwaregestützte Hilfe

Die Rolle ist stark auf theoretische Konzepte und Normarbeit fokussiert, um diese innerhalb der Software abzubilden. In anderen Worten, du erarbeitest und testest alle rechnerischen Logiken, die wir hinterher in unsere Software einfließen lassen.

WEN WIR SUCHEN

2-5+ Jahre Berufserfahrung (oder Absolvent:innen mit weniger Berufserfahrung)

Ingenieur (Bachelor/Master) der Versorgungstechnik oder vergleichbares

Erfahrung im Umgang mit der DIN, VDI o.ä. zur Auslegung von Heizungsanlagen

Du hast große Freude an der theoretischen Arbeit, bist wissbegierig, liest dich gerne in neue Themen ein, um das effizienteste Heizungssystem auszulegen

Arbeiten in unserem Berliner Büro (Invalidenstraße 5, 10115 Berlin) oder Bereitschaft nach Berlin zu ziehen

Fließende Deutschkenntnisse (Englischkenntnisse sind von Vorteil)

WAS WIR BIETEN

Freiheit bei der Wahl Deiner eigenen Ausstattung (im Rahmen des Budgets)

26 bezahlte Urlaubstage

Ein jährliches Team-Retreat (2024 waren wir in San Francisco, 2025 werden wir nach Schweden fahren)

Ein Elektrofahrrad für den täglichen Weg zur Arbeit

Fitness-Mitgliedschaft bei Urban Sports Club

Regelmäßige Teamevents (u.a. Padel, Basketball, Eishockey), gemeinsame Mittagessen und Aktivitäten

NÄCHSTE SCHRITTE

Sofern Deine Bewerbung erfolgreich ist, nimmst Du an folgendem Auswahlprozess teilnehmen:

Erstgespräch mit Etienne (CEO)

Eine Take-Home Aufgabe, um dein technisches Verständnis unter Beweis zu stellen, lösbar mit Excel (ca. 2-4 Stunden)

Zweitgespräch mit einem Mitglied unserer Technikabteilung (ca. 45 Minuten)

Finales Vor-Ort-Gespräch in unserem Berliner Büro mit anschließendem Kennenlernen unseres Teams ein.

ÜBER UNS

Mit autarc entwickeln wir das führende Betriebssystem (OS) für Wärmepumpen-Installateure. Wusstest Du, dass 25% der CO2-Emissionen in Europa durch das Heizen unserer Gebäude verursacht werden? Das Problem: Es gibt zu wenige Installateure, um den wachsenden Bedarf an Wärmepumpen zu decken. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Abwicklung von Wärmepumpen-Projekten für Handwerker deutlich digitaler, effizienter und einfacher zu gestalten. Mit autarc verringern wir gezielt die Hürden, um Einfamilienhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser in Europa zu dekarbonisieren. Wir unterstützen Installateure dabei, sicher und problemlos auf Wärmepumpen umzusteigen.