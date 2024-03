Kulinarische Vielfalt

Insgesamt wird er von sechs leistungsstarken, stufenlos regulierbaren Hauptbrennern, einem Backburner und einem Seitenbrenner befeuert. Alle zusammen powern mit 25,2 kW. Unter den beiden doppelwandigen Hauben mit Thermometer befinden sich zwei getrennte Grillflächen mit unterschiedlichen Temperaturzonen. Das ermöglicht das gleichzeitige Zubereiten abwechslungsreicher Gerichte. Während auf der einen Seite die Beef-Fraktion ihr saftiges Steak oder knusprige Spareribs bekommt, oder befeuert vom Backburner ein knuspriges Hähnchen auf dem Drehspieß seine Runden dreht, bereitet der Gourmet unter der zweiten Haube schonend und sanft mediterrane Köstlichkeiten wie Zander mit gegrillten Spargel. Mehr noch: Auf dem Seitenbrenner köcheln schmackhafte Beilagen, Soßen oder Suppen.

Coole Extras

Dieser Grill bietet noch weitere „Zutaten“: Der Unterschrank mit zwei Türen und Schubfächern hat viel Platz für Geschirr, Zubehör und Gasflasche. Auf der linken Seite ist ein Flaschenöffner und eine Ablage mit Universalbox zum Beispiel für Eiswürfel. Das Einzige, was alle an diesem Grill kaltlässt, ist das Reinigen. Denn sämtliche Ablageflächen und die Bedienblende sind, wie die ganze Grilleinheit, aus Edelstahl und mit einem Wisch hygienisch sauber. Das austretende Fett wird in der herausnehmbaren Auffangschale gesammelt. Der mehrteilige Rost aus massivem Gusseisen lässt sich einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen.

Ein weiteres Highlight: Wenn es dunkel wird, kommen seine blau beleuchteten Drehknebel besonders zur Geltung. Übrigens muss man für den „Mars Pro“ nicht zu den Sternen greifen – er ist im Baumarkt und Onlinehandel erhältlich. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.justus.de.