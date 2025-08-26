ReSus sucht Technischer Leiter – SHK-Fachhandwerk (m/w/d) Perspektive Geschäftsleitung ID: SHK25032
Technischer Leiter – SHK-Fachhandwerk (m/w/d) Perspektive Geschäftsleitung
ID: SHK25032
Einsatzort
Frankfurt am Main
Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:
- Gesamtverantwortung für alle technischen, operativen und vertrieblichen Prozesse im Unternehmen
- Führung, Motivation und Weiterentwicklung der technischen Abteilungen inkl. Projektleiter
- Sicherstellung der technischen Qualität, Einhaltung von Terminen und Budgets
- Verantwortung für Bauvorhaben, Kundendienst und Wartung
- Analyse und Optimierung interner Prozesse sowie deren Digitalisierung
- Ausbau und Weiterentwicklung der Marktpräsenz, inklusive Akquise von Neukunden
- Repräsentation des Unternehmens gegenüber Kunden, Partnern und Lieferanten
- Enge Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Geschäftsführung
- Aktive Mitgestaltung strategischer Unternehmensentscheidungen
Ihr Qualifikationsprofil:
- Meister, Techniker oder Studium im Bereich SHK - Gebäudetechnik, Versorgungstechnik oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige, einschlägige Erfahrung in leitender Funktion, idealerweise in einem mittelständischen SHK-Betrieb
- Fundiertes Wissen im Projektmanagement, Controlling, Kalkulation und in der Kostenverantwortung
- Führungs- und Durchsetzungsstärke, Steuerungs- und Organisationskompetenz, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
- Unternehmerisches Denken und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Leidenschaft für das SHK-Handwerk und den Mittelstand
- Sicherer Umgang mit Office Anwendungen sowie CRM
- Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau
Das Unternehmen bietet:
- Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, innovativen
und inhabergeführten Unternehmen
- Attraktive und leistungsgerechte Vergütungspaket
- Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung
- Individuelle technische und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zur Geschäftsleitungsebene
- Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein herzliches, kollegiales Team
Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:
- Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)
- Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)
- Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)
- Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)
Senden Sie uns bitte diese Unterlagen auf die Mailadresse Bewerbermanagement bewerbung(at)resus-consult.de mit Verweis auf die Stellen ID zu und Sie erhalten verbindlich und zeitnah Rückmeldung nebst unseren Datenschutzbestimmungen.
Haben wir Ihr Interesse wecken können?
Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Dohrmann für das Geschäftsfeld SHK Gebäudetechnik (Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | TGA | Installation) gern jederzeit zur Verfügung Tel. +49.2241.240922.56
Reservieren Sie sich direkt einen Gesprächstermin mit Herrn Dohrmann in seinem Kalender!
Hier direkt zur Stellenanzeige.
Disclaimer: Zur verbesserten Lesbarkeit haben wir hier nur eine Geschlechtsform verwendet. Da wir konform mit AGG und Gleichberechtigungsgesetz handeln, sind natürlich alle Geschlechtsformen ganz neutral angesprochen - Alter, Herkunft usw. sind keine Entscheidungsmerkmale.