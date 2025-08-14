Unser Kunde ist ein inhabergeführtes Fachhandwerksunternehmen für Sanitär-, Heizungs- und Klimabedarf und zählt zu den leistungsfähigsten und größten Betrieben der Haustechnik im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Dieser Spezialist im SHK-Fachhandwerk hat sich seit mehreren Generationen als verlässlicher Partner etabliert. Ehrlichkeit und Verlässlichkeit gegenüber Kunden und Mitarbeitern zeichnen dieses erfolgreiche Unternehmen aus.

Technischer Leiter – SHK-Fachhandwerk (m/w/d) Perspektive Geschäftsleitung

Einsatzort

Frankfurt am Main

Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:

Gesamtverantwortung für alle technischen, operativen und vertrieblichen Prozesse im Unternehmen

Führung, Motivation und Weiterentwicklung der technischen Abteilungen inkl. Projektleiter

Sicherstellung der technischen Qualität, Einhaltung von Terminen und Budgets

Verantwortung für Bauvorhaben, Kundendienst und Wartung

Analyse und Optimierung interner Prozesse sowie deren Digitalisierung

Ausbau und Weiterentwicklung der Marktpräsenz, inklusive Akquise von Neukunden

Repräsentation des Unternehmens gegenüber Kunden, Partnern und Lieferanten

Enge Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Geschäftsführung

Aktive Mitgestaltung strategischer Unternehmensentscheidungen

Ihr Qualifikationsprofil:

Meister, Techniker oder Studium im Bereich SHK - Gebäudetechnik, Versorgungstechnik oder vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige, einschlägige Erfahrung in leitender Funktion, idealerweise in einem mittelständischen SHK-Betrieb

Fundiertes Wissen im Projektmanagement, Controlling, Kalkulation und in der Kostenverantwortung

Führungs- und Durchsetzungsstärke, Steuerungs- und Organisationskompetenz, Belastbarkeit und Teamfähigkeit

Unternehmerisches Denken und lösungsorientierte Arbeitsweise

Leidenschaft für das SHK-Handwerk und den Mittelstand

Sicherer Umgang mit Office Anwendungen sowie CRM

Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Das Unternehmen bietet:

Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, innovativen

und inhabergeführten Unternehmen

Attraktive und leistungsgerechte Vergütungspaket

Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung

Individuelle technische und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zur Geschäftsleitungsebene

Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein herzliches, kollegiales Team

Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:

Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)

Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)

Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)

Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)

