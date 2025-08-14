14.08.2025  Stellenangebot Alle News von ReSus Consult

ReSus sucht Technischer Leiter – SHK-Fachhandwerk (m/w/d) Perspektive Geschäftsleitung ID: SHK25032

Unser Kunde ist ein inhabergeführtes Fachhandwerksunternehmen für Sanitär-, Heizungs- und Klimabedarf und zählt zu den leistungsfähigsten und größten Betrieben der Haustechnik im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Dieser Spezialist im SHK-Fachhandwerk hat sich seit mehreren Generationen als verlässlicher Partner etabliert. Ehrlichkeit und Verlässlichkeit gegenüber Kunden und Mitarbeitern zeichnen dieses erfolgreiche Unternehmen aus.

Technischer Leiter – SHK-Fachhandwerk (m/w/d)  Perspektive Geschäftsleitung
ID: SHK25032

Einsatzort
Frankfurt am Main

Ihre Aufgaben in dem Unternehmen sind:

  • Gesamtverantwortung für alle technischen, operativen und vertrieblichen Prozesse im Unternehmen
  • Führung, Motivation und Weiterentwicklung der technischen Abteilungen inkl. Projektleiter
  • Sicherstellung der technischen Qualität, Einhaltung von Terminen und Budgets
  • Verantwortung für Bauvorhaben, Kundendienst und Wartung
  • Analyse und Optimierung interner Prozesse sowie deren Digitalisierung
  • Ausbau und Weiterentwicklung der Marktpräsenz, inklusive Akquise von Neukunden
  • Repräsentation des Unternehmens gegenüber Kunden, Partnern und Lieferanten
  • Enge Zusammenarbeit mit der kaufmännischen Geschäftsführung
  • Aktive Mitgestaltung strategischer Unternehmensentscheidungen

Ihr Qualifikationsprofil:

  • Meister, Techniker oder Studium im Bereich SHK - Gebäudetechnik, Versorgungstechnik oder vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige, einschlägige Erfahrung in leitender Funktion, idealerweise in einem mittelständischen SHK-Betrieb
  • Fundiertes Wissen im Projektmanagement, Controlling, Kalkulation und in der Kostenverantwortung
  • Führungs- und Durchsetzungsstärke, Steuerungs- und Organisationskompetenz, Belastbarkeit und Teamfähigkeit
  • Unternehmerisches Denken und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Leidenschaft für das SHK-Handwerk und den Mittelstand
  • Sicherer Umgang mit Office Anwendungen sowie CRM
  • Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau

Das Unternehmen bietet:

  • Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, innovativen
    und inhabergeführten Unternehmen
  • Attraktive und leistungsgerechte Vergütungspaket
  • Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung 
  • Individuelle technische und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zur Geschäftsleitungsebene
  • Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und ein herzliches, kollegiales Team

Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen digital auf Deutsch:

  • Aussagekräftiger deutscher Lebenslauf (Word oder pdf, nicht als Bild eingescannt)
  • Angaben zu Gehaltsvorstellung, Mobilität und Verfügbarkeit (gern auch via Mail)
  • Arbeitszeugnisse und ggfs. Zwischenzeugnis (pdf)
  • Ausbildungs- und / oder Qualifikationsnachweise (pdf)

Senden Sie uns bitte diese Unterlagen auf die Mailadresse Bewerbermanagement bewerbung(at)resus-consult.de mit Verweis auf die Stellen ID zu und Sie erhalten verbindlich und zeitnah Rückmeldung nebst unseren Datenschutzbestimmungen.

Haben wir Ihr Interesse wecken können?

Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Dohrmann für das Geschäftsfeld SHK Gebäudetechnik (Sanitär | Heizung | Klima | Lüftung | TGA | Installation) gern jederzeit zur Verfügung Tel. +49.2241.240922.56

Reservieren Sie sich direkt einen Gesprächstermin mit Herrn Dohrmann in seinem Kalender!

Hier direkt zur Stellenanzeige.

Disclaimer: Zur verbesserten Lesbarkeit haben wir hier nur eine Geschlechtsform verwendet. Da wir konform mit AGG und Gleichberechtigungsgesetz handeln, sind natürlich alle Geschlechtsformen ganz neutral angesprochen - Alter, Herkunft usw. sind keine Entscheidungsmerkmale.

Werden Sie Follower in unseren stetig aktuellen Social Media Channels und verpassen Sie keine Stellenvakanz von ReSus mehr.                                                               

ReSus Consult GmbH
ReSus Consult GmbH
Andreas Dohrmann
Weierstraße 14-16
53721 Siegburg
Deutschland
Telefon:  +49 2241240922-56
www.resus-consult.de
Anzeigen
Kutzner+Weber GmbH
AS-BadDesign GmbH
Fränkische Rohrwerke
JUSTUS GmbH
delphisXpert

DESTATIS:

13.08.2025

Großhandelspreise im Juli 2025: +0,5 % gegenüber Juli 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

13.08.2025

Inflationsrate im Juli 2025 bei +2,0 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

11.08.2025

Beantragte Regelinsolvenzen im Juli 2025: +19,2 % zum Vorjahresmonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung