Cloud-basierte und standortgebundene Steuerungen für maximalen Komfort - MELCloud Commercial für das professionelle Online-Gebäudemanagement - Maintenance und Energiemanagement bequem über eine Desktop-/App-Anwendung - Vielfalt an Fernbedienungen und Zentralsteuerungssystemen flexibel in unterschiedliche Protokolle integrierbar

Die neuesten Generationen seiner cloud-basierten smarten Steuerungslösung MELCloud und seiner standortgebundenen Systemsteuerungen präsentierte Mitsubishi Electric auf der Chillventa 2024 in Nürnberg. Im Fokus des Messeauftritts des Ratinger Unternehmens stand ein breites Angebot an Systemsteuerungen, das flexible Möglichkeiten für jede Anwendung zur Steuerung von Wärmepumpen-, Klima- und Lüftungssystemen des Herstellers bietet. Sowohl für Privatanwender als auch für professionelle Gebäudemanager oder Liegenschaftsverwalter bietet das Unternehmen für jeden Einsatzzweck die passende Steuerungslösung. Allen voran ermöglichen die neuen Generationen der cloud-basierten Steuerungen MELCloud Home und MELCloud Commercial Anwendern eine mühelose Steuerung und Überwachung über PC, Tablet oder Smartphone rund um die Uhr und von jedem Ort aus.

Ausgestattet mit zahlreichen Funktionalitäten vereinfacht MELCloud Home den alltäglichen Betrieb sowohl für einzelne als auch große Anlagensysteme. So lassen sich zum Beispiel Soll-Temperaturen anpassen und Betriebsmodi umschalten. Die Vorteile dieser mobilen Steuerung liegen in der systemübergreifenden Einsetzbarkeit für unterschiedliche Systeme mit einer einzigen App. Diese kann kostenlos bei den gängigen europäischen App-Stores heruntergeladen werden. Die Anwendung bietet zahlreiche Funktionalitäten zur Effizienzsteigerung, Betriebssicherheit und zum Energiemanagement. Für den reibungslosen Betrieb ist lediglich ein spezieller WiFi-Adapter von Mitsubishi Electric erforderlich, um jedes Klimaanlagengerät, jede Heizungs- oder Wärmerückgewinnungsanlage mit MELCloud verbinden zu können. Dieser ist in vielen Klimageräten und Wärmepumpen ein Standard-Lieferumfang. Neu im Programm ist ein IOT-Adapter, der eine MELCloud Anbindung auch über ein Mobilfunknetz realisieren kann. Dadurch ist keine Einbindung in lokale Netzwerke mehr notwendig, was besonders in sicherheitskritischen Anwendungen begrüßt wird.

Während MELCloud Home sich optimal für den privaten oder gewerblichen Bereich in Privathäusern, Agenturen, Praxen, Kanzleien oder den Retailbereich eignet, steht Anwendern für das professionelle Gebäudemanagement die Anwendung MELCloud Commercial zur Verfügung. Diese wurde speziell als cloud-basierte Lösung für Wärmepumpen-, Klima- und Lüftungssysteme im kommerziellen Bereich konzipiert. Über das MELCloud Commercial Dashboard können europaweit sämtliche Betriebsdaten einzelner Anlagen jederzeit in den Blick genommen, schnell auf Veränderungen reagiert und so vor allem der Energieverbrauch zentral optimiert werden. Die Software ermöglicht zudem die einfache Verwaltung mehrerer Standorte über eine einzige Web-Anwendung.

MELCloud Commercial bietet die optimale Lösung für Liegenschaften, Hotels, Retail, Bürogebäude oder andere Großeinrichtungen. Zur Verfügung stehen drei Softwaremodule, die sich je nach Bedarf kombinieren lassen. Mit dem Basismodul „Monitor&Control“ können sämtliche Grundfunktionen sowie weitere Funktionalitäten abgebildet werden, um eine Anwendung mit MELCloud Commercial exakt auf ein Gebäude abzustimmen. Darüber hinaus bietet das Modul „Energy“ zusätzliche Features für das zentrale Energiemonitoring von komplexen Systemen. Mit dem Modul „Service&Maintenance“ steht ein weiteres optionales Zusatzmodul zur Verfügung, das Remote-Eingriffe mit zahlreichen Wartungs- und Servicefunktionen zur umfassenden Anlagenverwaltung ermöglicht.

Auch die standortgebundenen Systeme bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, um den Anlagenbetrieb einfacher, sicherer und komfortabler zu gestalten. Exemplarisch zeigte der Hersteller auf dem Messestand eine breite Auswahl seiner Steuerungen für Wärmepumpen- und Klimaanlagen im privaten Wohnbereich, in Gewerbeeinheiten oder Industrieanlagen. Das Portfolio umfasst kompakte kabelgebundene oder kabellose lokale Fernbedienungen bis hin zu Zentralsteuerungssystemen für die Anbindung von bis zu 400 Innengeräten sowie zur Integration in eine Gebäudeleittechnik.

Das mittlere Segment bilden Zentralfernbedienungen wie beispielsweise die AT-50B für ein perfektes Klimamanagement zur Bedienung und Überwachung von Klimaanlagen mehrerer Räume bis hin zu komplexen Gebäuden. Die kompakten Zentralfernbedienungen lassen sich über entsprechende Protokolle mühelos in Gebäudeleittechnik integrieren. Für besonders große Objekte wurde das neue visuelle Steuerungssystem AE-C400E entwickelt, mit dem sich über ein 12,1 Zoll großes, hintergrundbeleuchtetes TouchPanel bis zu 50 angeschlossene Innengeräte einzeln oder als Gruppe auf einer grafischen Oberfläche zentral bedienen lassen. Durch Anschluss von optional bis zu sieben EW-C50E Erweiterungsmodulen über das Ethernet können insgesamt bis zu 400 Innengeräte integriert werden.

Abgerundet wird das smarte Steuerungsprogramm durch Erweiterungsmodule für zentrale Systeme und komplexe Anwendungen wie beispielsweise das PAC-YG-Eingangsmodul, das die abgegebenen Datenimpulse von externen Leistungszählern sammelt und in Kombination mit den zentralen Systemsteuerungen erweiterte Funktionen, wie Energieverbrauchsmessung für einzelne Geräte oder Spitzenlastbegrenzung ermöglicht.

Für die optimale Integration in eine bauseitige Gebäudeleittechnik stehen unterschiedliche Schnittstellenmodule als Modbus-, BACnet- oder KNX-Protokoll zur Verfügung. Dadurch lassen sich alle Zentralsteuerungen und Einzelgeräte von Mitsubishi Electric an alle führenden Systeme der Gebäudeleittechnik anbinden.